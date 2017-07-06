06.07.2017 | 15:59

В ближайшее время Пензенская область получит аванс на ремонт двух социально значимых объектов - общежития колледжа искусств и Губернского лицея. Деньги выделит ПАО «Транснефть», с руководством которой губернатор Иван Белозерцев встретился в четверг, 6 июля.

На переговорах были подтверждены ранее достигнутые договоренности и озвучены перспективы сотрудничества.

«В планах компании на 2017-2023 годы - освоение в Пензенской области более 44 миллиардов рублей», - констатировал генеральный директор АО «Транснефть - Дружба» Олег Богомолов.

По его словам, после согласования проектно-сметной документации начнется финансирование ремонта Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий и областной станции юных техников.

Также на встрече обсуждались создание защитных сооружений вблизи Кузнецка и замена участков магистральных трубопроводов, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Напомним: в 2016 году компания «Транснефть - Дружба» потребовала снести дома кузнечан, находящиеся в охранной зоне нефтепровода «Дружба». В феврале 2017-го Иван Белозерцев встретился с представителями ПАО «Транснефть», после чего организация заявила о своей готовности искать решение проблемы другим путем. А в мае президент компании Михаил Маргелов сообщил, что срок строительства новой зоны безопасности и перемещения нефтепроводной трубы в обход Кузнецка перенесен с 2024 года на 2019-й и дома горожан, находящиеся в охранной зоне, не пострадают.