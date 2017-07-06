Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|6 июл 2017|18:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+18oC
Завтра | Облачно |
  68.38  |  $  60.24
 

Общество | В Пензе отремонтируют общежитие колледжа искусств и Губернский лицей

06.07.2017|15:59
Печать

В ближайшее время Пензенская область получит аванс на ремонт двух социально значимых объектов - общежития колледжа искусств и Губернского лицея. Деньги выделит ПАО «Транснефть», с руководством которой губернатор Иван Белозерцев встретился в четверг, 6 июля.

На переговорах были подтверждены ранее достигнутые договоренности и озвучены перспективы сотрудничества.

«В планах компании на 2017-2023 годы - освоение в Пензенской области более 44 миллиардов рублей», - констатировал генеральный директор АО «Транснефть - Дружба» Олег Богомолов.

По его словам, после согласования проектно-сметной документации начнется финансирование ремонта Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий и областной станции юных техников.

Также на встрече обсуждались создание защитных сооружений вблизи Кузнецка и замена участков магистральных трубопроводов, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Напомним: в 2016 году компания «Транснефть - Дружба» потребовала снести дома кузнечан, находящиеся в охранной зоне нефтепровода «Дружба». В феврале 2017-го Иван Белозерцев встретился с представителями ПАО «Транснефть», после чего организация заявила о своей готовности искать решение проблемы другим путем. А в мае президент компании Михаил Маргелов сообщил, что срок строительства новой зоны безопасности и перемещения нефтепроводной трубы в обход Кузнецка перенесен с 2024 года на 2019-й и дома горожан, находящиеся в охранной зоне, не пострадают.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!