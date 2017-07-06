06.07.2017 | 10:32

В Иссинском районе после вмешательства судебных приставов руководство организации, задолжавшей 13 работникам 44 000 рублей, рассчиталось с долгами.

Сотрудники областного управления ФССП наведались к должнику, чтобы арестовать имущество.

Директор предприятия не стал дожидаться применения мер принудительного характера и добровольно перечислил сотрудникам причитающиеся им деньги.

«Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.