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Общество | В Иссинском районе работникам вернули 44 000 рублей долга по зарплате

06.07.2017|10:32
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В Иссинском районе после вмешательства судебных приставов руководство организации, задолжавшей 13 работникам 44 000 рублей, рассчиталось с долгами.

Сотрудники областного управления ФССП наведались к должнику, чтобы арестовать имущество.

Директор предприятия не стал дожидаться применения мер принудительного характера и добровольно перечислил сотрудникам причитающиеся им деньги.

«Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

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Гость|06.07.2017 10:44|

44000 каждому, или на 13 человек, это смешно, даже по 3500 не получается, ВОТ КАКИЕ В РОССИИ ЗАРПЛАТЫ

Гость|06.07.2017 11:23|

60 гринов )

какой регион такие и долги

Пенза лучший город России!!!

Гость|06.07.2017 11:39|

penzainform.ru писал(a):

задолжавшей 13 работникам 44 000 рублей
2018 голосуем?

Имя: Гость
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