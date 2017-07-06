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Общество | В Башмаковском районе алиментщик выплатил долг, чтобы остаться за рулем

06.07.2017|11:26
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Житель Башмаковского района выплатил алименты после ограничения его в специальном праве.

Долг мужчины перед ребенком составлял 200 тысяч рублей, а разъяснительные беседы, которые проводили судебные приставы, не давали результата.

Однако после того как мужчине вручили постановление об ограничении его в управлении транспортным средством, деньги нерадивым отцом были выплачены незамедлительно.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

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