06.07.2017 | 11:26

Житель Башмаковского района выплатил алименты после ограничения его в специальном праве.

Долг мужчины перед ребенком составлял 200 тысяч рублей, а разъяснительные беседы, которые проводили судебные приставы, не давали результата.

Однако после того как мужчине вручили постановление об ограничении его в управлении транспортным средством, деньги нерадивым отцом были выплачены незамедлительно.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.