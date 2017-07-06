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Общество | Трехэтажную школу в Каменке затопило после дождя

06.07.2017|17:44
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На что только не идут каменские чиновники, чтобы скрыть происходящее в образовательном учреждении. Для начала старались помешать работе съемочной группы.

А вот родители мальчишек и девчонок, которые учатся в школе № 8, не намерены молчать о ЧП. По-другому произошедшее они не называют. Все три этажа затоплены.

«Мы боимся прикасаться к стенам: они могут осыпаться», - поделилась мама ученика Екатерина Шашкова.

«Вся техника побывала в воде, парты разбухли», - рассказала учитель Наталья Стеклянникова.

Родители переживают, что 1 Сентября для их детей не наступит: в затопленном здании школы нельзя учиться. По мнению большинства собравшихся, до такого состояния образовательное учреждение довели люди, отвечающие за капитальный ремонт крыши. К нему приступили еще в середине прошлого месяца.

«Открыли крышу, вода льется до сих пор», - пояснили родители.

Подрядчик своей вины в случившемся не видит. По его словам, погода подмочила репутацию его компании.

«Чтобы сделать работу качественно, крышу надо было открыть», - заявил подрядчик Рубен.

«На сегодняшний день у нас уже должна быть стяжка, но, к сожалению, пока ее нет. Погода установится, немедленно приступим к работе», - отметила начальник управления образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

«Все форс-мажорные обстоятельства - это ответственность подрядчика. Пока школа не будет готова, ему денег не заплатят», - подчеркнул начальник центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве области Игорь Рубцов.

В настоящее время здание обесточено, потолки, стены, линолеум, школьная мебель - в кабинетах. В учебном заведении оценивают сумму причиненного ущерба. Судя по количеству затопленных кабинетов, коридоров, техники, она будет внушительной.

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Гость|06.07.2017 19:02|

Сколько денег выделили на ремонт,так и работают... на дополнительные работы средств нет (покрыть крышу плёнкой страховочной от дождя). Надеятся на авось. Не пронесло!!

Гость|06.07.2017 19:52|

Вот пока будет у школ подрядчик Рубен и будет течь,гнить,разваливаться,уплывать всё что они делают.Это миф ,что они делают хорошо.Дешевле да,но по качеству жоп....Администрацию нужно трясти почему выделяются одни деньги,а до подрядчиков доходят совсем другие,что на них клюют только Рубены без гарантии.

Гость|06.07.2017 20:13|

елена коняшкина в доли с рубеном?

Гость|06.07.2017 20:42|

Гость писал(a):

елена коняшкина в доли с рубеном?
Все контракты распределяются мимо аукционов.Так что сами понимаете кто с кем в доле.

Гость|06.07.2017 20:55|

Подрядчик Рубен-и этим все сказано! Мозгов у этих рубенов нет и у чиновников тоже. Можно было поэтапно сделать мягкую кровлю, только надо знать технологический процесс. а рубены знают только как откаты отдавать.

Гость|06.07.2017 21:13|

Кто возместит нанесенный ущерб школе ?

Гость|06.07.2017 21:16|

Безобразие! О чем думает власть? Куда смотрит директор?

Гость|06.07.2017 21:26|

Депутат-единоросс по Колышлейскому и Малосердобинскому району Котов что сделал для жителей этих районов??? А ведь 10 сентября 2017 г. опять будет баллотироваться по этому округу. Колышлейцы и малосердобинцы, он вам нужен?!

Гость|06.07.2017 21:29|

Директор смотрит в сторону администрации.Туда смотрят все. Зачем им школа и школьники!

Гость|06.07.2017 21:29|

Обратиться к депутату Каменского района? Пригласить его в школу! Родители объединяйтесь.

Гость|06.07.2017 21:31|

Да, директор же глава Района и он и будет смотреть только в одном направлении.

Гость|06.07.2017 21:32|

заяву на усатого написана?

Гость|06.07.2017 21:33|

И делать то, что ему прикажет Грошев, причем это делать с открытым ртом. Угробить такую школу!

Гость|06.07.2017 21:35|

Усатый это Господин Сироткин, кидался как!

Гость|06.07.2017 21:38|

пускай Анатолий школу в коричневый цвет выкрасит.....

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