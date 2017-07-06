06.07.2017 | 17:44

На что только не идут каменские чиновники, чтобы скрыть происходящее в образовательном учреждении. Для начала старались помешать работе съемочной группы.

А вот родители мальчишек и девчонок, которые учатся в школе № 8, не намерены молчать о ЧП. По-другому произошедшее они не называют. Все три этажа затоплены.

«Мы боимся прикасаться к стенам: они могут осыпаться», - поделилась мама ученика Екатерина Шашкова.

«Вся техника побывала в воде, парты разбухли», - рассказала учитель Наталья Стеклянникова.

Родители переживают, что 1 Сентября для их детей не наступит: в затопленном здании школы нельзя учиться. По мнению большинства собравшихся, до такого состояния образовательное учреждение довели люди, отвечающие за капитальный ремонт крыши. К нему приступили еще в середине прошлого месяца.

«Открыли крышу, вода льется до сих пор», - пояснили родители.

Подрядчик своей вины в случившемся не видит. По его словам, погода подмочила репутацию его компании.

«Чтобы сделать работу качественно, крышу надо было открыть», - заявил подрядчик Рубен.

«На сегодняшний день у нас уже должна быть стяжка, но, к сожалению, пока ее нет. Погода установится, немедленно приступим к работе», - отметила начальник управления образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

«Все форс-мажорные обстоятельства - это ответственность подрядчика. Пока школа не будет готова, ему денег не заплатят», - подчеркнул начальник центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве области Игорь Рубцов.

В настоящее время здание обесточено, потолки, стены, линолеум, школьная мебель - в кабинетах. В учебном заведении оценивают сумму причиненного ущерба. Судя по количеству затопленных кабинетов, коридоров, техники, она будет внушительной.