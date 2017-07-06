06.07.2017 | 18:30

Пензенцы могут высказать свое мнение, каким быть памятнику в честь материнства. На сайте администрации города стартовало голосование за лучший проект на данную тему.

Напомним: в июне конкурсная комиссия выбирала из 20 работ. В результате определила трех претендентов на победу, это проекты «Ладушки», «Карусель» и «Мать». Нажатием кнопки посетители интернет-страницы могут сообщить, какая из скульптур им более симпатична.

Кстати, где она будет установлена, до сих пор не решено. Члены жюри уточняют: сначала нужно выбрать проект, а потом решать, какое окружение ему больше всего подойдет.

«У нас есть четыре места: аллея на улице Славы, Фонтанная и Юбилейная площади, территория у Спасского кафедрального собора», - уточнил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Мнение жителей при выборе лучшего проекта не станет решающим: точку в истории до 13 июля должны поставить все же члены комиссии. Но то, что думают горожане, профессионалы обещают учесть.