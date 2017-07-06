Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|6 июл 2017|23:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+18oC
Завтра | Облачно |
  68.38  |  $  60.24
 

Общество | Пензенцы могут поучаствовать в выборе памятника в честь материнства

06.07.2017|18:30
Печать

Пензенцы могут высказать свое мнение, каким быть памятнику в честь материнства. На сайте администрации города стартовало голосование за лучший проект на данную тему.

Напомним: в июне конкурсная комиссия выбирала из 20 работ. В результате определила трех претендентов на победу, это проекты «Ладушки», «Карусель» и «Мать». Нажатием кнопки посетители интернет-страницы могут сообщить, какая из скульптур им более симпатична.

Кстати, где она будет установлена, до сих пор не решено. Члены жюри уточняют: сначала нужно выбрать проект, а потом решать, какое окружение ему больше всего подойдет.

«У нас есть четыре места: аллея на улице Славы, Фонтанная и Юбилейная площади, территория у Спасского кафедрального собора», - уточнил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Мнение жителей при выборе лучшего проекта не станет решающим: точку в истории до 13 июля должны поставить все же члены комиссии. Но то, что думают горожане, профессионалы обещают учесть.

0
0
0
0
 
Гость|06.07.2017 19:56|

А дочка -школьница где? Рядом поставьте.

Гость|06.07.2017 20:00|

Гость писал(a):

А дочка -школьница где? Рядом поставьте.
Да вообще париться не надо - присовокупить к готовой "школьнице" не менее жутковатую маман - и поставить. Дёшево, сердито и ворон с вандалами отпугивать можно. Правда это не спасёт от бардов из сквера "45 меридиан"...

Гость|06.07.2017 20:08|

А что они все такие страшные? Мне ни один не нравится и, как девушке молодой, ничего не внушает кроме отвращения к хороводам, каруселям и ладушкам.

Гость|06.07.2017 20:09|

Замученные матери внушают страх выглядеть так же.

Гость|06.07.2017 20:18|

А как вам та,что с говёшкой на голове и девочкой на самокате? С таким видом только по велодорожкам детей выгуливают)))

Гость|06.07.2017 20:20|

Гость писал(a):

А как вам та,что с говёшкой на голове и девочкой на самокате? С таким видом только по велодорожкам детей выгуливают)))
У неё явно лишний вес, как и положено местной жэншине.

Гость|06.07.2017 20:22|

Хм, а почему всё так банально и олицетворением матери является дама с ребёнком на руках/рядом? Почему это не может быть просто женщина средних лет с раскрытыми объятиями,идущая навстречу воображаемому ребёнку, в качестве которого будет выступать каждый,кто окажется напротив этой скульптуры?

Разве от монумента не должны оставаться эмоции, а не просто картинка в голове?

Гость|06.07.2017 20:27|

Гость писал(a):

А как вам та,что с говёшкой на голове и девочкой на самокате?
Она походу и без одежды..

Гость|06.07.2017 20:46|

penzainform.ru писал(a):

Мнение жителей при выборе лучшего проекта не станет решающим
Очень жаль!

Гость|06.07.2017 22:40|

А где это чудо искусства должно стоять, вариант из все один, будет там и стоять.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!