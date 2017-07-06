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Общество | Пензенский школьник с помощью апелляции получил за ЕГЭ 100 баллов

06.07.2017|17:31
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Государственная экзаменационная комиссия Пензенской области утвердила результаты апелляций выпускников, несогласных с выставленными баллами за ЕГЭ или решивших, что порядок проведения испытания был нарушен.

Всего школьники Пензенской области подали 216 апелляций. Комиссия удовлетворила 63 из них: 3 работы - без изменения результата, 6 - с понижением, по остальным балл был повышен.

«Выпускник Губернского лицея Никита Торопцев после апелляции по физике повысил итоговый балл с 96 до 100», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Таким образом, в регионе количество 100-балльных работ увеличилось до 26 с заявленных ранее 25. 24 выпускника вошли в «золотую сотню» России, а ученик пензенской школы № 57 Егор Крупкин получил три высших результата на ЕГЭ.

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