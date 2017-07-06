06.07.2017 | 10:06

В субботу, 15 июля, жители Пензенской области смогут по предварительной записи пройти ультразвуковое обследование без направления врача.

В Пензе УЗИ будут делать в поликлиниках № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51, тел.: 32-15-07, 99-87-19), № 2 (ул. Володарского, 34; тел.: 56-35-43, 98-33-22), № 3 (ул. Светлая, 1; тел. 99-60-51), № 4 (ул. Парковая, 3; тел. 55-00-90), № 5 (пр-д Жемчужный, 8а; тел. 94-62-52), № 6 (ул. Гагарина, 24; тел. 49-83-95), № 7 (ул. Аустрина, 160; тел.: 99-98-52, 99-98-54), № 8 (ул. Краснова, 60; тел.: 99-20-78, 99-15-39), № 9 (ул. Баумана, 65; тел. 99-15-28) и № 14 (ул. Стасова, 7; тел. 98-45-00).

«Записаться на УЗИ можно по телефону контакт-центра для взрослого населения 999-130», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Жителям районов области нужно обращаться в регистратуры своих медицинских организаций.

Напомним: в Пензе 15 июля в городской детской поликлинике можно будет сделать УЗИ маленьким пациентам. Записаться на исследование можно по телефону 990-130.