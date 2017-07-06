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Общество | 15 июля пензенцы смогут сделать УЗИ без направления врача

06.07.2017|10:06
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В субботу, 15 июля, жители Пензенской области смогут по предварительной записи пройти ультразвуковое обследование без направления врача.

В Пензе УЗИ будут делать в поликлиниках № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51, тел.: 32-15-07, 99-87-19), № 2 (ул. Володарского, 34; тел.: 56-35-43, 98-33-22), № 3 (ул. Светлая, 1; тел. 99-60-51), № 4 (ул. Парковая, 3; тел. 55-00-90), № 5 (пр-д Жемчужный, 8а; тел. 94-62-52), № 6 (ул. Гагарина, 24; тел. 49-83-95), № 7 (ул. Аустрина, 160; тел.: 99-98-52, 99-98-54), № 8 (ул. Краснова, 60; тел.: 99-20-78, 99-15-39), № 9 (ул. Баумана, 65; тел. 99-15-28) и № 14 (ул. Стасова, 7; тел. 98-45-00).

«Записаться на УЗИ можно по телефону контакт-центра для взрослого населения 999-130», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Жителям районов области нужно обращаться в регистратуры своих медицинских организаций.

Напомним: в Пензе 15 июля в городской детской поликлинике можно будет сделать УЗИ маленьким пациентам. Записаться на исследование можно по телефону 990-130.

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Гость|06.07.2017 10:28|

Узи часто назначает малограмотный врач,чтобы с помощью врача Узи поставить вам диагноз. Грамотному врачу узи не нужно. Узи любят еще назначать врачи частных клиник, чтобы сшибать деньги с вас за ненужное обследование.

Гость|06.07.2017 10:44|

Все как всегда вранье и обман никто не записывает на узи детей без направления кому это показуха нужна эх Россия матушка!!!!!

Гость|06.07.2017 10:51|

Не надо не делай, какая показуха не пиши ерунду

Гость|06.07.2017 10:52|

А я так прохожу УЗИ без направления врача: в кассу плачу и все...

Гость|06.07.2017 11:02|

По телефону сказали, что запись на 15 июля была 2 недели назад.Записи нет! Надо было тогда информировать людей заранее!

Гость|06.07.2017 11:05|

Простите, но без назначения зачем делать узи? для параноиков, у которых ипохондрия, а точнее киберхондрия

Гость|06.07.2017 11:16|

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 15 июля, жители Пензенской области смогут по предварительной записи пройти ультразвуковое обследование без направления врача.
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!!!!Только что позвонил, ответили что записи больше нет! Показуха и очковтирательство везде,сгнившая система здравоохранения, чинуши одни живут и процветают!

Гость|06.07.2017 11:18|

Гость писал(a):

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!!!!Только что позвонил, ответили что записи больше нет! Показуха и очковтирательство везде,сгнившая система здравоохранения, чинуши одни живут и процветают
Подтверждаю!!!!!!!!!!!!!!

Гость|06.07.2017 11:29|

По поводу УЗИ без назначения врача.... Например, женщинам после 40 лет УЗИ органов малого таза надо проводить раз в полгода.У кого есть предрасположенность к каким либо заболеваниям на прием к врачу лучше сразу идти с результатами УЗИ. Здесь уже дело не в параное.

Гость|06.07.2017 11:51|

Не надо делать одолжение для народа. Лучше верните в сельские районы больницы.Вы уже замучили всех своими реформами.Сами лечитесь за границей, а нам бросаете подачки.

Гость|06.07.2017 12:00|

Гость писал(a):

а нам бросаете подачки.
И подачки то липовые, нет никакой записи, вся запись по своим разошлась, ЛИЦЕМЕРЫ и ЛГУНЫ!!!!!!!!!!!

Гость|06.07.2017 12:01|

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 15 июля, жители Пензенской области смогут по предварительной записи пройти ультразвуковое обследование без направления врача.
АУ минздрав где запись? Что не комментируете?

Гость|06.07.2017 12:03|

Когда была первая запись на 8 и 15, то на 8 июля запись уже закончилась, а на 15 еще не начиналась. Сказали позвоните 3. 3 позвонила указаний от начальства еще не поступало, а потом она как-то закончилась не успев начаться.

Гость|06.07.2017 12:03|

Звонила, отказали сославшись что запись закончилась ещё до публикации этого лохотрона.

Гость|06.07.2017 12:29|

Надо обязательно на халяву сходить! Пусть просветят чего-нибудь! У них не убудет!

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