В Шемышейском районе идет ремонт автодороги к селу Мордовская Норка, который должен завершиться 31 августа.
Сейчас на участке дороги протяженностью 5 км 400 метров готовят основания перед укладкой асфальтобетонной смеси. Также проводится ремонт водопропускных труб и мостового перехода.
Ежедневно на объекте работают более 40 человек и 30 единиц техники.
«Эта дорога имеет важное социальное значение: она соединяет село с районным центром, по ней курсирует школьный автобус», - сообщает пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
А до Семиключья асфальта не будет?