05.07.2017 | 09:59

В Шемышейском районе идет ремонт автодороги к селу Мордовская Норка, который должен завершиться 31 августа.

Сейчас на участке дороги протяженностью 5 км 400 метров готовят основания перед укладкой асфальтобетонной смеси. Также проводится ремонт водопропускных труб и мостового перехода.

Ежедневно на объекте работают более 40 человек и 30 единиц техники.

«Эта дорога имеет важное социальное значение: она соединяет село с районным центром, по ней курсирует школьный автобус», - сообщает пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.