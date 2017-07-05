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Общество | В Шемышейском районе ремонтируют дорогу к Мордовской Норке

05.07.2017|09:59
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В Шемышейском районе идет ремонт автодороги к селу Мордовская Норка, который должен завершиться 31 августа.

Сейчас на участке дороги протяженностью 5 км 400 метров готовят основания перед укладкой асфальтобетонной смеси. Также проводится ремонт водопропускных труб и мостового перехода.

Ежедневно на объекте работают более 40 человек и 30 единиц техники.

«Эта дорога имеет важное социальное значение: она соединяет село с районным центром, по ней курсирует школьный автобус», - сообщает пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Гость|05.07.2017 10:44|

А до Семиключья асфальта не будет?

Гость|05.07.2017 10:48|

Гость писал(a):

А до Семиключья асфальта не будет?
А зачем он там?

Гость|05.07.2017 10:54|

Гость писал(a):

А зачем он там?
Для туристов и паломников, для всех...

Гость|05.07.2017 10:58|

Гость писал(a):

Для туристов и паломников
Паломники обязаны преодолевать путь пешком. В особых случаях допускается перемещение на осликах.

Гость|05.07.2017 11:05|

Гость писал(a):

Паломники обязаны преодолевать путь пешком.
И переносить лишения на пути к святыне.

Гость|05.07.2017 11:06|

Гость писал(a):

Для туристов и паломников, для всех...
Там прекрасный грейдер сделан.

Гость|05.07.2017 11:08|

Гость писал(a):

Паломники обязаны преодолевать путь пешком. В особых случаях допускается перемещение на осликах.
Странно, человек, рассуждающий знаниями 18-го века, пользуется интернетом. Очень странно...

Ну да ладно, оставим паломников в покое. Как насчёт туристов?

Гость писал(a):

Там прекрасный грейдер сделан.
Но все предпочитают использовать полевую дорогу, которая идёт параллельно. Ну не дураки?

Гость|05.07.2017 11:14|

Гость писал(a):

Но все предпочитают использовать полевую дорогу, которая идёт параллельно. Ну не дураки?
Там пыли меньше. Всё для блага человека предусмотрено.

Гость|05.07.2017 11:15|

Гость писал(a):

Там пыли меньше.
Там тряски меньше. На грейдере чувствуешь себя, как на вибростенде.

Гость|05.07.2017 11:26|

penzainform.ru писал(a):

ремонтируют дорогу к Мордовской Норке
когда уже к моей Норке отремонтируют дорогу?

Гость|05.07.2017 12:05|

Гость писал(a):

Для туристов и паломников, для всех...
Кто о них думает? или о жителях села? Автобус там ходит... школьный... Всё для народа. Для нового свинокомплекса дорогу там делают, только комплекс частный, а дорогу сделают за госденьги, вот и вся забота о людях.

Гость|05.07.2017 14:41|

до свиней асфальт, а до спорткомплекса и до больницы 500 асфальта нет

Имя: Гость
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