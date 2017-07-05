05.07.2017 | 11:57

В Пензе сотрудники прокуратуры посетили исправительную колонию № 5 и выявили нарушения требований законодательства.

Так, проверка показала, что некоторым осужденным по прибытии в учреждение не в полной мере предоставлялись вещи, в том числе трикотажные свитера, нательное белье и хлопчатобумажные костюмы.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, начальнику колонии внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним: во время визита прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой в исправительную колонию № 1 выяснилось, что заключенные бесконтрольно пользуются запрещенными предметами, а помещения общежитий, столовой и медчасти находятся в неудовлетворительном санитарно-эпидемиологическом состоянии.