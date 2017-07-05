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Общество | В пензенской колонии части осужденных не выдали нижнее белье

05.07.2017|11:57
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В Пензе сотрудники прокуратуры посетили исправительную колонию № 5 и выявили нарушения требований законодательства.

Так, проверка показала, что некоторым осужденным по прибытии в учреждение не в полной мере предоставлялись вещи, в том числе трикотажные свитера, нательное белье и хлопчатобумажные костюмы.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, начальнику колонии внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним: во время визита прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой в исправительную колонию № 1 выяснилось, что заключенные бесконтрольно пользуются запрещенными предметами, а помещения общежитий, столовой и медчасти находятся в неудовлетворительном санитарно-эпидемиологическом состоянии.

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Гость|05.07.2017 12:31|

У нас в армии сжигали всю гражданку, тогда не одевали как сейчас, из всех роскошеств тепла только шинель была, околевали на вышках, а тут свитерок не выдали... Мороженое там и пиво ещё не раздают? Давно пора уже GSM глушилки врубить там на всю катушку, а то плохо им там, зато людей на бабло последнее разводить не западло.

Гость|05.07.2017 13:13|

Да, разводят по-страшному и откуда только номера узнают. Но я на всякие SMS посылаю их по краткому русскому фольклору из трех букв!!! Я точно не Буратино.

Гость|05.07.2017 13:17|

Мы тоже не Буратины . )))

Гость|05.07.2017 13:26|

Я на зоне обычно трикотажный свитер на нитки распускал и делал из них "дорогу" в другие камеры, а потом по ним "коней" из хаты в хату гоняли.

Гость|05.07.2017 13:46|

На какой зоне?может на тюрьме?

Гость|05.07.2017 14:13|

И что,половина пятерки без трусселей гоняли ?

Имя: Гость
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