В Пензе сотрудники прокуратуры посетили исправительную колонию № 5 и выявили нарушения требований законодательства.
Так, проверка показала, что некоторым осужденным по прибытии в учреждение не в полной мере предоставлялись вещи, в том числе трикотажные свитера, нательное белье и хлопчатобумажные костюмы.
Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, начальнику колонии внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Напомним: во время визита прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой в исправительную колонию № 1 выяснилось, что заключенные бесконтрольно пользуются запрещенными предметами, а помещения общежитий, столовой и медчасти находятся в неудовлетворительном санитарно-эпидемиологическом состоянии.
У нас в армии сжигали всю гражданку, тогда не одевали как сейчас, из всех роскошеств тепла только шинель была, околевали на вышках, а тут свитерок не выдали... Мороженое там и пиво ещё не раздают? Давно пора уже GSM глушилки врубить там на всю катушку, а то плохо им там, зато людей на бабло последнее разводить не западло.