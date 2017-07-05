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Общество | В Пензе закончен ремонт на улице Славы, на очереди - Карла Маркса

05.07.2017|11:05
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Во вторник, 4 июля, в Пензе завершился ремонт улицы Славы, который проводился по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Работы шли в течение двух недель. На площади около семи тысяч квадратных метров подрядная организация выполнила верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это позволит значительно увеличить срок службы дорожного полотна.

«Следующим участком, на котором пройдут работы, станет улица Карла Маркса. В ближайшее время здесь приступят к демонтажу бордюрного камня и фрезерованию покрытия», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|05.07.2017 11:24|

Пока всё хорошо, но нужно срочно делать правильную и качественную дорожную разметку.

Гость|05.07.2017 11:25|

Жаль, что армирующую сетку не положили?!

Гость|05.07.2017 11:28|

Начали дороги делать, ничего плохого не скажешь.

Гость|05.07.2017 11:39|

Гость писал(a):

Начали дороги делать, ничего плохого не скажешь.
да и хорошего то сказать нечего - опять пластилиновые дороги делают

Гость|05.07.2017 11:43|

Славный ремонт

Гость|05.07.2017 11:43|

Гость писал(a):

срочно делать правильную и качественную дорожную разметку.
И снова копать, копать.....

Гость|05.07.2017 11:45|

Гость писал(a):

срочно делать правильную и качественную дорожную разметку.

И снова копать, копать...

И закатывать и закатывать

Гость|05.07.2017 11:46|

коммунальные службы могут преступать к ремонту труб и вскрытию этого полотна!!!

Гость|05.07.2017 11:46|

Стесняюсь спросить, а параллельно и ту и другую дорогу делать нельзя? Или все деньги ушли только одной конторе?

Пушкина уже полтора месяца без асфальта, пр. Победы и т.д.

Гость|05.07.2017 12:12|

Гость писал(a):

Стесняюсь спросить, а параллельно и ту и другую дорогу делать нельзя? Или все деньги ушли только одной конторе?

Пушкина уже полтора месяца без асфальта, пр. Победы и т.д.

Тут вся Россия без дорог а вы про мухосранск

Гость|05.07.2017 12:47|

Спасибо за дороги! очень хорошее дело! Но просьба не забывать про тротуары для пешеходов! На ул.Мира в районе конечной остановки "Мира" тротуар в ужаснейшем состоянии, всё разбито напрочь. Сделайте пожалуйста.

Гость|05.07.2017 13:39|

Гость писал(a):

Пушкина уже полтора месяца без асфальта, пр. Победы
а то, что и там и там сейчас активно бордюры ставят - это не в счет? или надо сначала асфальт класть, а потом только бордюры?

вы не ворчите, а думайте сначала. говорят, что это иногда полезно

Гость|05.07.2017 14:01|

позор Дизелю...что тут скажешь

Гость|05.07.2017 14:18|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 4 июля, в Пензе завершился ремонт улицы Славы, который проводился по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».
...«почет и уважиха» ИЛЬИНУ, самому великому строителю дорог всех времен и народов... УРА, УРА, УРААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!

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