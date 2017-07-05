05.07.2017 | 11:05

Во вторник, 4 июля, в Пензе завершился ремонт улицы Славы, который проводился по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Работы шли в течение двух недель. На площади около семи тысяч квадратных метров подрядная организация выполнила верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это позволит значительно увеличить срок службы дорожного полотна.

«Следующим участком, на котором пройдут работы, станет улица Карла Маркса. В ближайшее время здесь приступят к демонтажу бордюрного камня и фрезерованию покрытия», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.