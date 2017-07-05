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Общество | В Пензе коммунальщики пытаются спасти улицы и дворы от потопа

05.07.2017|13:19
Печать

В среду, 5 июля, в связи с сильным дождем в Пензе сотрудники коммунальных предприятий и администрации Первомайского района принимают меры против подтопления дворов, проезжей части и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На улицах Ново-Тамбовской и Краснова они прочистили водоотводные кюветы, у домов № 56 и 58 на улице Красной и № 4 в 1-м проезде Лобачевского уложили мешки с песком и поддоны.

Кроме того, возведен защитный отвал асфальтовой крошкой и установлены поддоны у дома № 7 в 2-м проезде Лобачевского.

Напомним: дождь, начавшийся в ночь на 5 июля, затопил все улицы, расположенные в низинах. Ливневки не справляются с объемом воды, и людям приходится пересекать потоки и лужи босиком, держа обувь в руках. По прогнозам специалистов, дождь будет идти всю ближайшую неделю.

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Гость|05.07.2017 13:40|

МЧС привлечет священников для помощи пострадавшим от стихийных бедствий

Гость|05.07.2017 13:40|

penzainform.ru писал(a):

Ливневки не справляются с объемом воды,
а они есть вообще ?

Гость|05.07.2017 13:41|

Сказка только начата.

Так выпьтим за программу Качественные Безопасные Дороги!

Гость|05.07.2017 13:41|

penzainform.ru писал(a):

По прогнозам специалистов, дождь будет идти всю ближайшую неделю.
вот опять народ стращают - что сейчас делать, ходить в резиновых сапогах ?

Гость|05.07.2017 13:44|

Коммунальщикам лучше бы почистили ливневки которые забиты давно и за ними никто не следит, а не устраивали показуху с мешками.

Гость|05.07.2017 13:45|

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон обратился к настоятелям всех приходов Уфимской епархии с просьбой ежедневно молиться о прекращении дождя и это очень помогло

Гость|05.07.2017 13:48|

В Уфе сегодняшний ливень разрушил асфальт на нескольких участках дорог

Гость|05.07.2017 13:48|

Это что? сейчас страшный тропический ливень идет на улице? и уже типо чп? ну даете в Пензе, я без зонта хожу

Гость|05.07.2017 13:51|

Нужно уже думать о эвакуации населения, вода прибывает и скоро все затопит, мешков где столько взять?

Гость|05.07.2017 13:52|

Гость писал(a):

мешков где столько взять?
Только не подумайте что для жителей, Боже упаси, это для песка мешки)

Гость|05.07.2017 13:53|

Ливневки надо делать!!! Асфальт ложат новый, а ливневок нет, он от влаги опять разрушится!!!

Гость|05.07.2017 13:54|

Грибной дождь выдают за ливень стеной,который идёт вот уже как ределю. Если такой дождь будет дня 3 идти-потопит всю Пензу)). Министра МЧС у нас ещё не было. Обидно. Ждём!

Гость|05.07.2017 13:55|

Гость писал(a):

Министра МЧС у нас ещё не было. Обидно. Ждём!
Министра МЧС Сурского края?

Гость|05.07.2017 13:59|

Дорогу расширяют на ул. Антонова. Интересно, ливневка будет?

Гость|05.07.2017 14:04|

Как я понимаю прочищать ливневки ДО дождя не кошерно?

Или дождь внезапно пошел, как снег неожиданно в декабре обычно начинает идти?

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Имя: Гость
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