05.07.2017 | 13:19

В среду, 5 июля, в связи с сильным дождем в Пензе сотрудники коммунальных предприятий и администрации Первомайского района принимают меры против подтопления дворов, проезжей части и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На улицах Ново-Тамбовской и Краснова они прочистили водоотводные кюветы, у домов № 56 и 58 на улице Красной и № 4 в 1-м проезде Лобачевского уложили мешки с песком и поддоны.

Кроме того, возведен защитный отвал асфальтовой крошкой и установлены поддоны у дома № 7 в 2-м проезде Лобачевского.

Напомним: дождь, начавшийся в ночь на 5 июля, затопил все улицы, расположенные в низинах. Ливневки не справляются с объемом воды, и людям приходится пересекать потоки и лужи босиком, держа обувь в руках. По прогнозам специалистов, дождь будет идти всю ближайшую неделю.