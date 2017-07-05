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Общество | Соцработники передали пензенским бомжам сухпаек

05.07.2017|17:19
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Наметанным глазом бесстрашные сотрудники социальной службы заглядывают на самое дно пензенской жизни. Простые граждане не рискуют заходить в такие места. В них обитают люди, не признающие законов общества и почти потерявшие человеческий облик.

Каждую среду сотрудники центра социальной помощи выходят в рейд, чтобы помочь бомжам и бродягам. В расселенных домах и кустах их найти не удалось. Зато под крышей магазина «Наташа» затаился Анатолий Пашаев. Как и древние предки человека разумного, он живет собирательством.

«Собираю бутылки, картон. А как же еще? Воровать? Посадят. А я не хочу», - заявил Анатолий.

Сотрудники социальной службы заполняют анкету на этого человека. Выясняют все обстоятельства его несчастной судьбы и предлагают помощь - направление в дом ночного пребывания.

Также мужчине готовы помочь в оформлении утерянных документов, поиске родственников.

«Если человек приехал к нам из другого региона и желает вернуться, ему выписывается бесплатное направление на поезд. Если он страдает алкоголизмом и хочет вылечиться, ему дают направление в наркологическую больницу», - сообщила зав. отделением центра срочной социальной помощи населению Наталья Берлизова.

А на первое время вручают необходимый набор продуктов.

И так будет с каждым бродягой, которого поймает за руку социальная служба Пензы.

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Гость|05.07.2017 19:26|

А русское слово "бездомные" писателю знакомо? Что за хамское отношение к человеку? "Бомжи", "лохи" и т.п. Читайте больше книг, классику, узнавайте больше нормальных слов. Олухи вы, журналисты Пензаинформа, и неучи!

Гость|05.07.2017 19:28|

Бродяга можно было написать или лица без определенного места жительства. Бомж резануло

Гость|05.07.2017 20:02|

penzainform.ru писал(a):

пензенской
Пензенской

Гость|05.07.2017 20:31|

penzainform.ru писал(a):

Наметанным глазом бесстрашные сотрудники
penzainform.ru писал(a):
затаился Анатолий Пашаев.
penzainform.ru писал(a):
поймает за руку социальная служба Пензы.
Ну и выражения! Гении журналистики.

Гость|05.07.2017 20:45|

Пристроили бы его в санаторий на полное обеспечение.

Гость|05.07.2017 21:08|

зазвездился он уже.звездная болезнь она такая.

Имя: Гость
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