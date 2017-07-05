05.07.2017 | 17:19

Наметанным глазом бесстрашные сотрудники социальной службы заглядывают на самое дно пензенской жизни. Простые граждане не рискуют заходить в такие места. В них обитают люди, не признающие законов общества и почти потерявшие человеческий облик.

Каждую среду сотрудники центра социальной помощи выходят в рейд, чтобы помочь бомжам и бродягам. В расселенных домах и кустах их найти не удалось. Зато под крышей магазина «Наташа» затаился Анатолий Пашаев. Как и древние предки человека разумного, он живет собирательством.

«Собираю бутылки, картон. А как же еще? Воровать? Посадят. А я не хочу», - заявил Анатолий.

Сотрудники социальной службы заполняют анкету на этого человека. Выясняют все обстоятельства его несчастной судьбы и предлагают помощь - направление в дом ночного пребывания.

Также мужчине готовы помочь в оформлении утерянных документов, поиске родственников.

«Если человек приехал к нам из другого региона и желает вернуться, ему выписывается бесплатное направление на поезд. Если он страдает алкоголизмом и хочет вылечиться, ему дают направление в наркологическую больницу», - сообщила зав. отделением центра срочной социальной помощи населению Наталья Берлизова.

А на первое время вручают необходимый набор продуктов.

И так будет с каждым бродягой, которого поймает за руку социальная служба Пензы.