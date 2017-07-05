05.07.2017 | 18:02

За комнату на общей кухне, в которой жил родной брат Екатерины Матвеевны, требуют плату, несмотря на то что зимой Виктор Матвеевич скончался. Уточним, что он был прописан и занимал жилплощадь на улице Калинина, 104а (квартира № 16, комната 2).

Справку о том, что в комнате никто не живет и, что совершенно логично, соответствующими коммунальными удобствами не пользуется, Екатерина Матвеевна в МУП «Жилье-17» получила. По словам женщины, бумагу она показывала и сотрудникам Горводоканала, и поставщикам электроэнергии.

«Они мне говорят, что все равно нужно платить», - рассказала Екатерина Матвеевна.

Единственное, куда не дошла в поисках правды Екатерина Гаранина, - это «Газпром межрегионгаз Пенза». Журналисты связались с его специалистами по телефону.

«Наследникам умершего необходимо представить копию свидетельства о смерти, а также документы, подтверждающие количество проживающих в помещении или отсутствие таковых», - пояснила начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Ирина Евсеева.

Соответствующие документы о том, что и другие коммунальные услуги в этой квартире не потребляются, необходимо предоставить энергетикам и в Горводоканал.

Что же касается отопления, то собственник, даже если он не пользуется данной жилплощадью, платить за нее обязан.