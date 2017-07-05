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Общество | С пензячки требуют квартплату за умершего брата

05.07.2017|18:02
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За комнату на общей кухне, в которой жил родной брат Екатерины Матвеевны, требуют плату, несмотря на то что зимой Виктор Матвеевич скончался. Уточним, что он был прописан и занимал жилплощадь на улице Калинина, 104а (квартира № 16, комната 2).

Справку о том, что в комнате никто не живет и, что совершенно логично, соответствующими коммунальными удобствами не пользуется, Екатерина Матвеевна в МУП «Жилье-17» получила. По словам женщины, бумагу она показывала и сотрудникам Горводоканала, и поставщикам электроэнергии.

«Они мне говорят, что все равно нужно платить», - рассказала Екатерина Матвеевна.

Единственное, куда не дошла в поисках правды Екатерина Гаранина, - это «Газпром межрегионгаз Пенза». Журналисты связались с его специалистами по телефону.

«Наследникам умершего необходимо представить копию свидетельства о смерти, а также документы, подтверждающие количество проживающих в помещении или отсутствие таковых», - пояснила начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Ирина Евсеева.

Соответствующие документы о том, что и другие коммунальные услуги в этой квартире не потребляются, необходимо предоставить энергетикам и в Горводоканал.

Что же касается отопления, то собственник, даже если он не пользуется данной жилплощадью, платить за нее обязан.

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Гость|05.07.2017 19:05|

Даже в Ср.Азии нет таких понятий как коммунальная квартира)))Позор...

Гость|05.07.2017 19:35|

Отдаст,никуда не денется,или с коллекторами хочет познакомиться ?

Гость|05.07.2017 19:49|

предъявляй, не предъявляй справки , что никто не прописан и не проживает в этой квартире за одну душу все равно будут начислять квартплату, пока счетчики на все не поставите и то будут начислять на обще домовые нужды...

Гость|05.07.2017 19:58|

Наследник вместе с наследством получает и долги умершего.

Гость|05.07.2017 20:30|

пусть откажется от наследства и никто ей ничего предъявлять не будет. А так бы и комнату хапнуть и ничего не платить.

Гость|05.07.2017 20:55|

Страна идиотов

Гость|05.07.2017 21:19|

Гость писал(a):

А так бы и комнату хапнуть и ничего не платить.
это все эти нахлебники хапать должны .сейчас никакьй воды нет а тарифы повысят -- это не халявщики ???

в комнате никто не живет так за что платить то --идиоты заклиневщие на поборах подавитесь уже быстрее

Гость|05.07.2017 21:24|

Гость писал(a):

в комнате никто не живет
хз, если не зарегистрирован никто, это не значит что никто там не живет

Гость|05.07.2017 21:43|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
в комнате никто не живет
хз, если не зарегистрирован никто, это не значит что никто там не живет

халявшики поберушки заткнулись и работать --учитесь не оббирать а зарабатывать . пока толку от вас ноль . на одни поборы и способны бездари . мы здесь живем в конце то концов а не на других планетах и ваши поборы все ощущаем на себе . только в карманы складывать необоснованно научились

Гость|05.07.2017 21:58|

Надо бы воскресить братишку, как Лазаря. Пусть тогда оплвтит.

Гость|05.07.2017 22:09|

Гость писал(a):

Страна идиотов
Не страна идиотов а лучший и самый узнаваемый город судя по голосованию на каком-то там сайте.

Гость|05.07.2017 22:25|

ТАК КВАРТИРА НА КОМ ТО ВИСИТ ТОЕСТЬ ПО ДОКУМЕНТАМ

Гость|06.07.2017 01:04|

Ненавижу все эти конторы ЖКХ. Но. давайте по справедливости. Сестрица это сама виновата. Ей, что 12 лет? Если брат умер, его надо выписать из квартиры (или по теперешнему , сеять с регистрации). У меня была год назадж подобная ситуация. Умер человек, я со свидетельством о смерти сходил в управляющую компанию. Там же мы сразу выдали справки для горгаза, горсвета, для кап. ремонта. И даже для нотариуса для оформления наследства. Я разнес все эти справки по конторам и нет никаких проблем. А сестрица думала, что все само собой рассосется??? Хотя, конечно, мне непонятно, почему управкомпания сама не разослала по электронной почте все те справки адресатам?

Гость|06.07.2017 01:10|

Гость писал(a):

Ненавижу все эти конторы ЖКХ. Но. давайте по справедливости. Сестрица это сама виновата. Ей, что 12 лет? Если брат умер, его надо выписать из квартиры (или по теперешнему , сеять с регистрации). У меня была год назадж подобная ситуация. Умер человек, я со свидетельством о смерти сходил в управляющую компанию. Там же мы сразу выдали справки для горгаза, горсвета, для кап. ремонта. И даже для нотариуса для оформления наследства. Я разнес все эти справки по конторам и нет никаких проблем. А сестрица думала, что все само собой рассосется??? Хотя, конечно, мне непонятно, почему управкомпания сама не разослала по электронной почте все те справки адресатам?
Вообще то умерший должен был сам известить все конторы о своей смерти, зачем перекладывать на родственников

Имя: Гость
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