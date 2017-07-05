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Общество | Пензенцы смогут добраться на Тихвинскую ярмарку на автобусе

05.07.2017|11:19
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Впервые в этом году для пензенцев, решивших стать гостями Тихвинской ярмарки, будут выделены автобусы из областного центра до села Радищево, где пройдет фольклорный праздник.

Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

В субботу, 8 июля, два автобуса отправятся в 7:00 с площади Ленина. Стоимость проезда - 520 рублей.

Напомним: традиционная Тихвинская ярмарка, занесенная в национальный календарь событий, откроется 8 июля в 10:30 в музее-усадьбе Александра Радищева в селе Радищево Кузнецкого района. Гостей ждут мастер-классы, народные забавы, всевозможные конкурсы и дегустация блюд.

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Гость|05.07.2017 11:38|

penzainform.ru писал(a):

Стоимость проезда - 520 рублей
за эти деньги я и дома на диване устрою всевозможные конкурсы и дегустация блюд, забавы,мастер-класс))

Гость|05.07.2017 12:26|

Гость писал(a):

Стоимость проезда - 520 рублей
Ничего себе - цена !!! Бедная страна, с огромными аппетитами чиновников и бизнеса. Эта сумма - прожиточный минимум бедного чел-а на два-три дня !!!

Гость|05.07.2017 12:36|

Да на 520 руб можно дома ужраться !

Гость|05.07.2017 13:03|

А про А.Радищева ни-ни.

Гость|05.07.2017 13:12|

Гость писал(a):

Стоимость проезда - 520 рублей
Если туда и обратно цена то нормально, хотя могли и подешевле сделать

Гость|05.07.2017 13:24|

такая же цена что и с автовокзала пензы- в чем тут прикол- в этом выделении?- кому надо- за ту же цену доедут и просто на рейсовом автобусе- а то выделили они -))

Гость|05.07.2017 13:34|

Туда в 7 утра , а обратно-то во сколько ?

Гость|05.07.2017 13:43|

Были в прошлом году, стоит того. Очень интересно! Побольше бы таких мероприятий, народ оттянуть от гаджетов к живому общению.

Гость|05.07.2017 13:48|

Гость писал(a):

ость|05.07.2017 13:43|

Были в прошлом году, стоит того. Очень интересно! Побольше бы таких мероприятий, народ оттянуть от гаджетов к живому общению.

Админ не гони, не будь гаджидов ни ты бы сказки не травил о том как всё зашибись и не было бы ещё у тебя и работы.

Гость|05.07.2017 14:02|

"Админ не гони, не будь гаджидов ни ты бы сказки не травил о том как всё зашибись и не было бы ещё у тебя и работы." - Да уж, безграмотным дебилам уже поздно что то объяснять.

Гость|05.07.2017 14:06|

Гость писал(a):

- Да уж, безграмотным дебилам уже поздно что то объяснять.
Даже самоутвердиться можешь-видно по другому ни как.

Гость|05.07.2017 14:15|

Гость писал(a):

Туда в 7 утра , а обратно-то во сколько ?
потом сюрприз будет)

Гость|05.07.2017 14:30|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Туда в 7 утра , а обратно-то во сколько ?
потом сюрприз будет)
Первый стакан дорого, а потом... - по..ать )))

Имя: Гость
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