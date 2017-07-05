05.07.2017 | 11:19

Впервые в этом году для пензенцев, решивших стать гостями Тихвинской ярмарки, будут выделены автобусы из областного центра до села Радищево, где пройдет фольклорный праздник.

Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

В субботу, 8 июля, два автобуса отправятся в 7:00 с площади Ленина. Стоимость проезда - 520 рублей.

Напомним: традиционная Тихвинская ярмарка, занесенная в национальный календарь событий, откроется 8 июля в 10:30 в музее-усадьбе Александра Радищева в селе Радищево Кузнецкого района. Гостей ждут мастер-классы, народные забавы, всевозможные конкурсы и дегустация блюд.