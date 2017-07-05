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Общество | Пензенцы могут помочь родному городу удержать лидерство в рейтинге

05.07.2017|14:10
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Пенза продолжает лидировать в рейтинге самых привлекательных, узнаваемых и символичных российских городов. Голосование с начала года идет на сайте «Город России – национальный выбор - 2017».

По состоянию на 13:38 5 июля Пенза занимает первую строчку с показателем 125 366 голосов. Второе место пока у Владикавказа (119 833 голоса), третье - у Владивостока (119 736).

«Чтобы оставаться в топе и сохранить лидерство, нужно голосовать каждый день. Уважаемые пензенцы! Призываем всех жителей города с активной жизненной позицией, всех, кто любит и гордится своей малой родиной, голосовать за Пензу!» - призвали в администрации областного центра.

Проголосовать можно на сайте город-россии.рф.

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Гость|05.07.2017 14:37|

Для чего?

Гость|05.07.2017 14:40|

Самим не смешно?! Рейтинг ни о чём.. накрутка голосов-не более того.

Гость|05.07.2017 14:41|

Включите горячую воду,тогда и проголосуем.

Гость|05.07.2017 14:41|

Чем Пенза привлекательней других городов?

Гость|05.07.2017 14:43|

penzainform.ru писал(a):

«Город России – национальный выбор - 2017».
Что за национальный выбор? Вообще не понятно! Весь город перерыли, бордюры меняют, асфальт побрили...сплошная пробка

Гость|05.07.2017 14:44|

Скажем дружно-нафиг нужно!

Гость|05.07.2017 14:48|

penzainform.ru писал(a):

в рейтинге самых привлекательных, узнаваемых и символичных р
Интересно, кто её узнаёт из не пензюков. По моему опыту, обычно кривятся и переспрашивают про Пермь.

Гость|05.07.2017 14:51|

Даже не смешно...

Гость|05.07.2017 14:52|

Гость писал(a):

Скажем дружно-нафиг нужно!
специально проголосовал за Пензу - вам нытикам назло :-P

Гость|05.07.2017 14:52|

Стыдно.Пенза один из беднейших городов России.

Гость|05.07.2017 14:54|

Приезжали родственники из Самары, вести их некуда...ни красивого парка, ни набережной, ни цирка....да что говорить о гостях ,-самим то пойти некуда - в выходные либо уезжаем из города либо в Спутник либо с детьми на дворовой площадке сидим..а вы говорите первую строчку занимает????в чем первенство?????

Гость|05.07.2017 14:54|

У нас самый привлекательный город!!! Один цирк чего стоит!!! как вижу глаз радуется

Гость|05.07.2017 14:56|

Самый привлекательный город в России, единственный город в котором люди сидят по три месяца без горячей воды летом

Гость|05.07.2017 14:59|

Набережную в центре пензы аж 6 лет подряд по весне планы обсуждали в итоге что то вроде зашевелились самое главное что бы ремонтировали ее не 6 лет

Гость|05.07.2017 15:06|

что красивого то, планетарий???

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Имя: Гость
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