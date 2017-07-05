05.07.2017 | 14:10

Пенза продолжает лидировать в рейтинге самых привлекательных, узнаваемых и символичных российских городов. Голосование с начала года идет на сайте «Город России – национальный выбор - 2017».

По состоянию на 13:38 5 июля Пенза занимает первую строчку с показателем 125 366 голосов. Второе место пока у Владикавказа (119 833 голоса), третье - у Владивостока (119 736).

«Чтобы оставаться в топе и сохранить лидерство, нужно голосовать каждый день. Уважаемые пензенцы! Призываем всех жителей города с активной жизненной позицией, всех, кто любит и гордится своей малой родиной, голосовать за Пензу!» - призвали в администрации областного центра.

Проголосовать можно на сайте город-россии.рф.