05.07.2017 | 11:11

Наровчатский районный суд признал местного жителя виновным в незаконной предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Мужчина систематически подрабатывал таксистом, получая деньги за каждую поездку.

По закону гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Однако таксист таковым не являлся.

В итоге мужчину оштрафовали на 1 000 рублей.

«Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.