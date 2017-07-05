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Общество | На ул. 40-летия Октября планируют построить путепровод через реку Пензу

05.07.2017|16:29
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Объездную дорогу от улицы 40-летия Октября до Центральной планируют усовершенствовать. Больше семи километров асфальтированного пути реконструируют и расширят.

«В этом году начнем планировать, чтобы в следующем уже приступить к реализации проекта», - сообщил министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

Он дорогостоящий и сложный. Речь идет не только о расширении дороги и укладке нового асфальта, но еще и о строительстве искусственного сооружения - путепровода.

Сейчас автомобилисты двигаются и по мосту через реку Пензу, и под железнодорожной линией. Там особенно узкий участок. Правила проезда по нему предписывает знак «Преимущество встречного движения».

«Возможно, мост перешагнет и через ручей, и через железную дорогу. Есть несколько вариантов, выбираем самый удобный и экономичный», - уточнил Александр Гришаев.

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Гость|05.07.2017 19:53|

ну если только проектируют, значит лет через десять начнется строительство, если деньги останутся

Гость|05.07.2017 20:00|

Хорошо бы,а то такое впечатление что асфальт от моста до Центральной лежит с советских времён.

Гость|06.07.2017 00:22|

а что там с южным обходом? уже забыли про него?

Имя: Гость
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