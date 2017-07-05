Объездную дорогу от улицы 40-летия Октября до Центральной планируют усовершенствовать. Больше семи километров асфальтированного пути реконструируют и расширят.
«В этом году начнем планировать, чтобы в следующем уже приступить к реализации проекта», - сообщил министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.
Он дорогостоящий и сложный. Речь идет не только о расширении дороги и укладке нового асфальта, но еще и о строительстве искусственного сооружения - путепровода.
Сейчас автомобилисты двигаются и по мосту через реку Пензу, и под железнодорожной линией. Там особенно узкий участок. Правила проезда по нему предписывает знак «Преимущество встречного движения».
«Возможно, мост перешагнет и через ручей, и через железную дорогу. Есть несколько вариантов, выбираем самый удобный и экономичный», - уточнил Александр Гришаев.
ну если только проектируют, значит лет через десять начнется строительство, если деньги останутся