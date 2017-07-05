05.07.2017 | 09:11

В 2017 году в школы Пензенской области поступят учебники в количестве 148 тысяч 681 экземпляр. На их приобретение, а также покупку художественной и методической литературы предусмотрено 51,7 млн рублей.

С издательствами, которые обладают исключительными правами и лицензиями на учебную литературу, на основании заявок школ заключено восемь государственных контрактов.

«На 2017-2018 учебный год будут закуплены учебники: по основным предметам в полном объеме для 2-го, 7-го классов (ФГОС), в пилотные школы Пензенской области, реализующие ФГОС (8-й, 9-й классы), для второго иностранного языка для 5-6-го классов, для 1, 3, 4-го классов в связи с увеличением количества обучающихся», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

До 20 августа учебники поступят в школы Пензенской области.