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Общество | До 20 августа в школы области поступит более 148 тысяч учебников

05.07.2017|09:11
Печать

В 2017 году в школы Пензенской области поступят учебники в количестве 148 тысяч 681 экземпляр. На их приобретение, а также покупку художественной и методической литературы предусмотрено 51,7 млн рублей.

С издательствами, которые обладают исключительными правами и лицензиями на учебную литературу, на основании заявок школ заключено восемь государственных контрактов.

«На 2017-2018 учебный год будут закуплены учебники: по основным предметам в полном объеме для 2-го, 7-го классов (ФГОС), в пилотные школы Пензенской области, реализующие ФГОС (8-й, 9-й классы), для второго иностранного языка для 5-6-го классов, для 1, 3, 4-го классов в связи с увеличением количества обучающихся», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

До 20 августа учебники поступят в школы Пензенской области.

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Гость|05.07.2017 09:36|

ни в одном документе нет разделения предметов на основные и неосновные

Когда школы будут полностью укомплектованы учебниками?

Гость|05.07.2017 10:01|

Учебниками может и укомплектованы но на 6 т.р тетрадочек прикупили.

Гость|05.07.2017 10:15|

Гость писал(a):

Учебниками может и укомплектованы но на 6 т.р тетрадочек прикупили.
Это ж сколько тетрадочек вы купили-то на 6 тыс? Сколько детей у вас?

Гость|05.07.2017 10:19|

Спрашивают,видимо те, кто детей сейчас в школе не учит.Объясняю - тетрадочки называются "Рабочие тетради". Они для каждого предмета и на каждую четверть. Так что на 6 тыс, будьте добры и так каждый год... У нас в образовании облегчили жизнь педагогам, в клеточку и в линеечку тетради уже не котируются....

Гость|05.07.2017 10:24|

Опять китобойное училище обучат будущих безработных

Гость|05.07.2017 10:26|

По какому-то новому закону рабочие тетради запретили использовать. Нам на родительском собрании классная объявляла еще в конце третьей четверти

Гость|05.07.2017 10:38|

Гость писал(a):

По какому-то новому закону рабочие тетради запретили использовать. Нам на родительском собрании классная объявляла еще в конце третьей четверти
Не верьте не кому кроме Лучезарного

Гость|05.07.2017 12:00|

Про тетрадочки. Нам на собрании сказали, что покупать рабочие тетради не обязательно, можно их отксерокопировать. Но вот кто согласиться их дать? Кто-то купит за 6 тысяч, а потом просто даст по доброте душевной? Сомневаюсь. Комплект тетрадей для 2 класса у нас вышел 2500, и с каждым годом цена будет возрастать из-за новых предметов. Многие тетради просто не нужны, например, по литературному чтению. И вообще, надо сказать, эти тетради бестолковые. Дети толком писать не умеют из-за них. Отмените совсем эти тетради, тогда и реальная помощь родителям будет.

Гость|05.07.2017 12:08|

Гость писал(a):

Многие тетради просто не нужны, например, по литературному чтению
А рабам учеба ненужна

Гость|05.07.2017 12:13|

Собираю дочь в 11 класс. Сказала, что нужно купить 2 ручки и пять тетрадей в клеточку. Все! Больше ничего не нужно.

Гость|05.07.2017 12:15|

Гость писал(a):

Собираю дочь в 11 класс. Сказала, что нужно купить 2 ручки и пять тетрадей в клеточку. Все! Больше ничего не нужно.
Главное что бы друзья не в полосочку

Гость|05.07.2017 12:37|

Гость писал(a):

А рабам учеба ненужна
Это ты о себе? Точно. Не_нужна. Ликбез в помощь!

Гость|05.07.2017 12:43|

Гость писал(a):

Это ты о себе? Точно. Не_нужна. Ликбез в помощь!
А вам 3 церковно приходских

Гость|05.07.2017 13:02|

Отксерокопировать посоветовали???? Копируйте -одна страница стоит 6 рублей+переплёт элементарной пружинкой.... Во сколько вам обойдётся тетрадочка???? А так приходите ко мне, я вам с удовольствием за такие деньги... хоть всей Пензе накопирую.

Имя: Гость
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