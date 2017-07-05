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Общество | 15 июля в детских поликлиниках будут принимать неврологи и нефрологи

05.07.2017|16:44
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В субботу, 15 июля, в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» пройдут профилактические акции: «День невролога», «День нефролога» и «День УЗИ».

Врачи-специалисты будут принимать маленьких пациентов с 8:00 до 14:00 в поликлиниках по месту жительства.

Жителям Пензы предлагают записать детей на обследование, воспользовавшись сайтом рenzadoctor.ru или позвонив по телефону 990-130.

«Пройти ультразвуковые исследования можно по адресу: 1-й проезд Рахманинова, 12, 5-й этаж», - сообщил в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним: в этот же день жители Пензенской области смогут попасть на консультативный прием к нефрологу и неврологу.

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