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Общество | Зампред Госдумы Сергей Неверов поделился мнением о Городе Спутнике

04.07.2017|11:51
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Город Спутник посетил заместитель председателя Государственной Думы, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. Во время визита он побывал в новой школе микрорайона, во дворце водного спорта «Дельфин» и на набережной Спутника.

Сергей Неверов отметил, что проект активно развивается, в микрорайоне введен большой объем жилья, а его население доходит до 25 тысяч человек. Он также обратил внимание на развитую инфраструктуру Спутника: современную школу, детские сады, уникальную набережную, которая дает жителям возможность прекрасно проводить выходные недалеко от дома.

«Таких проектов не очень много в нашей стране. Это должно стать примером», - заметил Сергей Неверов.

Гость пожелал руководству региона и компании «Термодом» благополучия, успехов и дальнейшего совершенствования и продвижения. Кроме того, он подчеркнул, что в основе будущего развития подобных проектов - снижение ипотечной ставки, для того чтобы позволить себе жилье смогли все, кто в нем нуждается, в частности молодые семьи, педагоги и врачи.

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