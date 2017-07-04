04.07.2017 | 14:51

Во вторник, 4 июля, на аппаратном совещании в администрации Пензы был затронут вопрос состояния городских лесов. Как сообщил начальник управления ЖКХ Андрей Гришин, конкурс на их содержание выиграло частное предприятие из Тольятти.

«Мы видим, что в настоящее время муниципальный контракт на содержание лесов ООО «Свобода» не выполняется: работы по очистке леса не проводятся, защитная полоса присутствует не по всему периметру. Есть и ряд других серьезных замечаний», - раскритиковал деятельность фирмы мэр Виктор Кувайцев.

В итоге он поручил руководителю Департамента ЖКХ Пензы побудить руководство общества с ограниченной ответственностью выполнить перечень работ, заявленных в контракте.

Также, по мнению Виктора Кувайцева, необходимо проверить состояние городского леса на предмет угрозы возгорания, сообщили в пресс-службе мэрии.