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Общество | Виктор Кувайцев раскритиковал работу по содержанию городских лесов

04.07.2017|14:51
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Во вторник, 4 июля, на аппаратном совещании в администрации Пензы был затронут вопрос состояния городских лесов. Как сообщил начальник управления ЖКХ Андрей Гришин, конкурс на их содержание выиграло частное предприятие из Тольятти.

«Мы видим, что в настоящее время муниципальный контракт на содержание лесов ООО «Свобода» не выполняется: работы по очистке леса не проводятся, защитная полоса присутствует не по всему периметру. Есть и ряд других серьезных замечаний», - раскритиковал деятельность фирмы мэр Виктор Кувайцев.

В итоге он поручил руководителю Департамента ЖКХ Пензы побудить руководство общества с ограниченной ответственностью выполнить перечень работ, заявленных в контракте.

Также, по мнению Виктора Кувайцева, необходимо проверить состояние городского леса на предмет угрозы возгорания, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|04.07.2017 16:26|

penzainform.ru писал(a):

«Мы видим, что в настоящее время муниципальный контракт на содержание лесов ООО «Свобода» не выполняется: работы по очистке леса не проводятся, защитная полоса присутствует не по всему периметру. Есть и ряд других серьезных замечаний», - раскритиковал деятельность фирмы мэр Виктор Кувайцев.
А как иногородняя компания с уставным капиталом 10000 р. и созданная год назад (без репутации)выиграла этот тендер?

Гость|04.07.2017 16:28|

Кандиевское восстание — волнения среди крестьян сел Кандиевка и Черногай Пензенской губернии России, а также ещё нескольких поселений Пензенской и соседней Тамбовской губернии, возникшее в апреле 1861 г. после обнародования условий освобождения крепостных крестьян в 1861 году. Известно тем, что впервые в истории России восставшие подняли красный флаг.

Гость|04.07.2017 16:35|

Сейчас, на собственном горьком опыте убедившись, что может «дать» трудящимся капитализм, мы с особой остротой воспринимаем ленинские слова, сказанные сто лет назад. Разве не актуальны лозунги рабочего контроля над производством и распределением материальных благ? Разве не следует сегодня поставить под контроль трудящихся финансы, чтобы их не уводили на Запад, чтобы доходы от наших природных ресурсов шли народу, а не олигархам? Разве армия, полиция, чиновничество не требуют полной перестройки, чтобы они снова стали народными. Или не актуально это ленинское положение: «Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего»? А ответом на драконовский Земельный кодекс вполне может быть тезис о «национализации всех земель в стране, распоряжение землею местными Советами». И, наконец, «не парламентская республика, а республика Советов по всей стране, снизу доверху». Вот решение всех наших проблем.

Гость|04.07.2017 16:35|

Гость писал(a):

А как иногородняя компания с уставным капиталом 10000 р. и созданная год назад (без репутации)выиграла этот тендер?
Молча........просто очень захотела.

Гость|04.07.2017 16:42|

и чаво тама в лесах

Гость|04.07.2017 16:49|

Гость писал(a):

Разве не актуальны лозунги рабочего контроля над производством и распределением материальных благ? Разве не следует сегодня поставить под контроль трудящихся финансы,
- Зачем, всё и так нормально.

Гость писал(a):

армия, полиция, чиновничество не требуют полной перестройки, чтобы они снова стали народными
Сагласин, не требуют.

Гость|04.07.2017 16:55|

носовые платки

Гость|04.07.2017 16:58|

В чем же причина такого «бунташного» характера красного флага и красного цвета в целом? Историки советского времени указывали, что красный цвет есть символ крови, пролитой пролетариатом в борьбе с самодержавием.

Гость|04.07.2017 16:58|

Гость писал(a):

Кандиевское восстание — волнения среди крестьян
Хорошо, что не успели содрать память об этом со стены на Московской.

Гость|04.07.2017 16:59|

затрагивать на аппаратном совещании (что это за название такое аппаратное совещание) возможно также вопрос

почему такие дома

да кто осуществляет ремонт жилых домов в городе Пензе

нежилых помещений в городе Пензе

есть такие ремонтные организации со СРО в Пензе

Гость|04.07.2017 17:03|

городские леса

это вообще они откуда леса то

возможно необходимо сначала закупить специализированную автотехнику для автоматической выемки деревьев вместе с корнями без повреждения корневой сиситемы и

высадки живых деревьев где необходимо чтобы был городской лес

там елки, березки , сосны, кедры, дубы, ивы, орех,

Гость|04.07.2017 17:03|

Декрет

Всероссийского центрального исполнительного комитета

Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов

от 27 мая 1918 года

О лесах

Гость|04.07.2017 17:05|

когда покажут видео аппаратных совещаний

Гость|04.07.2017 17:06|

Господа чиновники учите историю двоечники !

Гость|04.07.2017 17:09|

Гость писал(a):

Сейчас, на собственном горьком опыте убедившись, что может «дать» трудящимся капитализм, мы с особой остротой воспринимаем ленинские слова, сказанные сто лет назад. Разве не актуальны лозунги рабочего контроля над производством и распределением материальных благ? Разве не следует сегодня поставить под контроль трудящихся финансы, чтобы их не уводили на Запад, чтобы доходы от наших природных ресурсов шли народу, а не олигархам? Разве армия, полиция, чиновничество не требуют полной перестройки, чтобы они снова стали народными. Или не актуально это ленинское положение: «Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего»? А ответом на драконовский Земельный кодекс вполне может быть тезис о «национализации всех земель в стране, распоряжение землею местными Советами». И, наконец, «не парламентская республика, а республика Советов по всей стране, снизу доверху». Вот решение всех наших проблем.
Все верно на 1500 000%.

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