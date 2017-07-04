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Общество | В Пензе российские шубы продавали под видом турецких

04.07.2017|15:16
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В текущем году в региональное управление Роспотребнадзора поступило два заявления от жителей Пензы, которые приобрели изделия из натурального меха и разочаровались в дорогой покупке.

Об этом рассказал руководитель ведомства Михаил Перекусихин на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в области, состоявшемся во вторник, 4 июля.

По жалобам недовольных покупателей специалисты проверили индивидуальных предпринимателей, торговавших мехами. Установлено, что в одном из магазинов на двух шубах (из белой норки и лисьего меха) идентификационные знаки не соответствовали виду товара. В другой торговой организации 88 изделий из овчины оказались изготовленными в России, а не в Турции, как указывалось в документах.

Одному из бизнесменов было сделано устное замечание, другому вынесено предупреждение.

Кроме того, по итогам проверок оштрафованы два индивидуальных предпринимателя из Пензы и Кузнецка, продававшие шубы с незаконно нанесенной маркировкой.

Контрольные мероприятия выявили и другие нарушения, в частности продажу товаров без документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям и необходимой для потребителя информации - размеру, виду и другим сведениям.

Напомним: обязательная маркировка контрольными идентификационными знаками (КИЗ) предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха была введена на территории стран - участников Евразийского экономического союза 12 августа 2016 года.

Тогда пензенских предпринимателей предупредили, что немаркированные шубы будут изымать и уничтожать. В декабре прошлого года не прислушавшийся к рекомендациям бизнесмен был оштрафован на 20 000 рублей.

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Гость|04.07.2017 16:16|

penzainform.ru писал(a):

Одному из бизнесменов было сделано устное замечание, другому вынесено предупреждение.
сурово однако

Гость|04.07.2017 16:16|

Какие строгие меры к этим мошенникам применили!

Гость|04.07.2017 16:48|

Самая строгая мера для них была бы репутационная потеря, но их имена не приводятся - сговор?

Гость|04.07.2017 17:29|

Моль-против!

Гость|04.07.2017 17:56|

Наша Моль против российские шубы повкуснее импортных.

Гость|04.07.2017 18:00|

Наплевать. Нашли проблему.

Гость|04.07.2017 18:16|

а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza

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