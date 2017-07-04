04.07.2017 | 15:16

В текущем году в региональное управление Роспотребнадзора поступило два заявления от жителей Пензы, которые приобрели изделия из натурального меха и разочаровались в дорогой покупке.

Об этом рассказал руководитель ведомства Михаил Перекусихин на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в области, состоявшемся во вторник, 4 июля.

По жалобам недовольных покупателей специалисты проверили индивидуальных предпринимателей, торговавших мехами. Установлено, что в одном из магазинов на двух шубах (из белой норки и лисьего меха) идентификационные знаки не соответствовали виду товара. В другой торговой организации 88 изделий из овчины оказались изготовленными в России, а не в Турции, как указывалось в документах.

Одному из бизнесменов было сделано устное замечание, другому вынесено предупреждение.

Кроме того, по итогам проверок оштрафованы два индивидуальных предпринимателя из Пензы и Кузнецка, продававшие шубы с незаконно нанесенной маркировкой.

Контрольные мероприятия выявили и другие нарушения, в частности продажу товаров без документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям и необходимой для потребителя информации - размеру, виду и другим сведениям.

Напомним: обязательная маркировка контрольными идентификационными знаками (КИЗ) предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха была введена на территории стран - участников Евразийского экономического союза 12 августа 2016 года.

Тогда пензенских предпринимателей предупредили, что немаркированные шубы будут изымать и уничтожать. В декабре прошлого года не прислушавшийся к рекомендациям бизнесмен был оштрафован на 20 000 рублей.