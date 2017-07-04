04.07.2017 | 16:35

Во вторник, 4 июля, специалисты Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению провели мастер-класс по скандинавской ходьбе «Движение как образ жизни».

Организаторы ставили несколько задач: повысить осведомленность пенсионеров о доступном и эффективном виде физической активности, обучить их правильной технике ходьбы и пропагандировать здоровый образ жизни.

На теоретическом занятии собравшиеся узнали об истории возникновения и преимуществах скандинавской ходьбы, а также показаниях и противопоказаниях при различных заболеваниях. На практике участники урока освоили технику, провели разминку и потренировались на свежем воздухе.

После занятий для пожилых людей прошли консультации по интересовавших их вопросам: о социальном обслуживании, оформлении субсидий на оплату ЖКУ, льготах и пенсиях. Все участники мастер-класса получили памятки о скандинавской ходьбе и завершили встречу чаепитием со сладостями, сообщает пресс-служба администрации Пензы.