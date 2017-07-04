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Общество | В Пензе для пенсионеров прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе

04.07.2017|16:35
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Во вторник, 4 июля, специалисты Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению провели мастер-класс по скандинавской ходьбе «Движение как образ жизни».

Организаторы ставили несколько задач: повысить осведомленность пенсионеров о доступном и эффективном виде физической активности, обучить их правильной технике ходьбы и пропагандировать здоровый образ жизни.

На теоретическом занятии собравшиеся узнали об истории возникновения и преимуществах скандинавской ходьбы, а также показаниях и противопоказаниях при различных заболеваниях. На практике участники урока освоили технику, провели разминку и потренировались на свежем воздухе.

После занятий для пожилых людей прошли консультации по интересовавших их вопросам: о социальном обслуживании, оформлении субсидий на оплату ЖКУ, льготах и пенсиях. Все участники мастер-класса получили памятки о скандинавской ходьбе и завершили встречу чаепитием со сладостями, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|04.07.2017 17:54|

Ну и производители лыжных палок очень довольны.

Гость|04.07.2017 17:59|

penzainform.ru писал(a):

на свежем воздухе.
Вот с этим высказыванием погорячились. Кто нибудь исследовал воздух в городской черте, на предмет что в нем находиться?

Имя: Гость
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