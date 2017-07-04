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Общество | Сломанное ограждение на улице Терновского восстановят к 1 сентября

04.07.2017|13:15
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Во вторник, 4 июля, в городской администрации прокомментировали ситуацию со сломанным забором на улице Терновского в Пензе. Сюжет программы «Служба 11» 11 канала на эту тему появился 21 июня.

Тогда местная жительница Лидия Алексеевна рассказала, что ограждение, защищавшее пешеходов от автомобилей, было повреждено в результате аварии: 1 января неизвестная иномарка снесла два пролета.

«Здесь ходят люди, ребята катаются на велосипедах. А вдруг кто выбежит на дорогу?» - переживала Лидия Алексеевна.

«Работы по восстановлению пешеходных ограждений на улице Терновского планируется выполнить до 1 сентября 2017 года», - говорится в тексте поступившего из мэрии документа за подписью заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной.

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Гость|04.07.2017 13:35|

penzainform.ru писал(a):

планируется выполнить до 1 сентября 2017 года
А то Кузнецова погрозит пальчиком.

Гость|04.07.2017 13:38|

Программа безопасные дороги идет полным ходом.

Гость|04.07.2017 14:30|

Отлично!!!

Гость|04.07.2017 14:37|

penzainform.ru писал(a):

1 января неизвестная иномарка снесла два пролета.
... правильно городская администрация разродится через 9 месяцев

Гость|04.07.2017 15:21|

А Ширшинско-чудиновский коттедж так же быстро ремонтируют?

Имя: Гость
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