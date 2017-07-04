04.07.2017 | 13:15

Во вторник, 4 июля, в городской администрации прокомментировали ситуацию со сломанным забором на улице Терновского в Пензе. Сюжет программы «Служба 11» 11 канала на эту тему появился 21 июня.

Тогда местная жительница Лидия Алексеевна рассказала, что ограждение, защищавшее пешеходов от автомобилей, было повреждено в результате аварии: 1 января неизвестная иномарка снесла два пролета.

«Здесь ходят люди, ребята катаются на велосипедах. А вдруг кто выбежит на дорогу?» - переживала Лидия Алексеевна.

«Работы по восстановлению пешеходных ограждений на улице Терновского планируется выполнить до 1 сентября 2017 года», - говорится в тексте поступившего из мэрии документа за подписью заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной.