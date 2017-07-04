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Общество | Пензенцы жалуются на огромные очереди в управлении ПФР на ул. Титова

04.07.2017|16:32
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Несколько часов нужно отсидеть в очереди, чтобы попасть к специалисту пенсионного фонда на улице Германа Титова. Люди говорят, что работают там операторы не в полную силу.

«Мы пришли в 10:30, примерно в 10:47 получили талон. Тогда работали три окна. Когда люди начали возмущаться, добавили еще трех операторов», - рассказала посетительница управления ПФР в г. Пензе.

Также людям не нравится, что, даже если в очереди стоит не один десяток человек, все операторы прекращают прием ровно в полдень и уходят на длительный перерыв.

«Сейчас нигде нет такого обеда, везде скользящий график: одна пришла, другая ушла. В очереди одни пенсионеры», - заявила горожанка Алла Сидорина.

«Режим работы у нас такой: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45. Регламентирован обеденный перерыв с 12:00 до 12:45», - сообщила руководитель клиентской службы управления ПФР в г. Пензе Елена Баканова.

В зале ожидания большинство людей преклонного возраста. Они пришли, чтобы написать заявление о перерасчете пенсии. Кстати, сделать это могут только те граждане, у которых перерывы в работе пришлись на время ухода за детьми до полутора лет.

«Период ухода можно включить в стаж или исключить из него. За каждого ребенка идет 1,8 балла», - пояснила начальник управления отделения ПФР по Пензенской области Марина Полежаева.

Кстати, существует несколько альтернативных вариантов подачи данного заявления.

«Просим вас записываться на прием к нам, в МФЦ или через портал госуслуг», - обратилась к пензенцам заместитель руководителя клиентской службы управления ПФР Вероника Лекарева.

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Гость|04.07.2017 19:01|

Это каким образом через МФЦ можно записаться на прием в ПФР

Гость|04.07.2017 19:14|

В фашистком государстве так....издеваются

Имя: Гость
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