04.07.2017 | 15:35

«МегаФон» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой объекты проведения Кубка конфедераций в рамках контракта с Национальным центром информатизации (НЦИ). Многоуровневая инфраструктура компании позволила создать лучшую телекоммуникационную экосистему для болельщиков, участников и организаторов соревнований.

«Мы еще раз доказали, что «МегаФон» - сильный партнер для мероприятий государственного значения, национального и международного масштаба. За последние пять лет «МегаФон» обеспечил качественной связью Олимпиаду в Сочи, универсиаду, саммиты АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, Россия - АСЕАН в 2016 году. Компания является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума начиная с 2011 года», - сообщил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам Сергей Буланча.

Также он уточнил, что работа над проектом велась в сложных изменяющихся условиях, но команда полностью справилась с задачей. На Кубке конфедераций «МегаФон» предложил не только оптимальное соотношение цены и качества, но и комплексный подход в работе.

«Кубок конфедераций стал для нас тренировкой перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. В 11 городах мы обеспечим строительство, подготовку и эксплуатацию технической телекоммуникационной инфраструктуры. Каждый из регионов обладает необходимой экспертизой и ресурсами для создания сложных инфраструктурных проектов. Более того, в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани мы планируем построить тестовые зоны 5G, первыми в мире установив новые технологические рекорды», - добавил Сергей Буланча.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций «МегаФон»:

- задействовал 11 000 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС);

- установил более 1,5 тыс. антенн на стадионах;

- организовал радиопокрытие на более чем 80 объектах проведения, из которых 60 были модернизированы и обеспечены indoor-покрытием; к ним относятся: стадионы, гостиницы, операционные центры, тренировочные площадки, места продажи билетов, стойки FIFA в аэропортах и на транспортных станциях;

- предоставил на всех объектах мероприятия каналы связи, услуги мобильной передачи данных, телефонной связи;

- развернул географически разнесенную DWDM-сеть с независимыми друг от друга элементами, которая позволила обеспечить качественное ТВ-вещание со стадионов до международного вещательного центра в Санкт-Петербурге;

- троекратно зарезервировал сеть, что гарантировало ее отказоустойчивость и обеспечило постоянный мониторинг созданной инфраструктуры. Для мониторинга своего оборудования, установленного на объектах, использовалось собственное решение Life Control;

- организовал ISDN-телефонию, которая позволила комментаторам проводить свои репортажи.

Матчи Кубка конфедераций посетило более 600 000 болельщиков, треть из которых - абоненты инфраструктуры «МегаФона». В общей сложности за прошедшие матчи на всех стадионах, принимавших Кубок конфедераций, в сети «МегаФона» фанаты проговорили более 1,2 млн минут – это больше двух лет беспрерывных разговоров. Общий интернет-трафик достиг примерно 20 Тб.

Средняя скорость на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи составила около 20 Мбит/с на загрузку и 35 Мбит/с на скачивание. Рекорд скорости в 181 Мбит/с на загрузку был поставлен на матчах 18 и 25 июня в сети 4G на стадионе «Фишт». Самый популярный матч среди абонентов инфраструктуры «МегаФона» состоялся в Санкт-Петербурге между сборными Новой Зеландии и Португалии.

Лидером по потреблению трафика стал Instagram. Для трансляций болельщики предпочли YouTube и Facebook, самым популярным мессенджером был WhatsApp.

Самыми большими фанатами футбола среди Россиян оказались москвичи. Среди иностранцев наибольшее количество роумеров, зарегистрированных в сети компании, оказалось из Чили, на втором месте Франция, на третьем - Великобритания.

Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для чемпионата мира по футболу - 2018 и Кубка конфедераций - 2017. Реализует проект дочерняя компания Ростеха - Национальный центр информатизации. «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры на объектах проведения этих масштабных спортивных мероприятий.