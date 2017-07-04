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Общество | Энтомологи выпустили на Олимпийской аллее жуков-оленей

04.07.2017|15:51
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На Олимпийской аллее теперь обитают жуки-олени. Экологическую акцию провели сотрудники естественно-географического факультета Пензенского государственного университета.

В парковой зоне они выпустили два десятка редчайших представителей семейства рогачей.

В Пензе жуки-олени за последние десятилетия практически полностью исчезли. Этот вид занесен в Красную книгу России и охраняется во многих других странах мира. Известному энтомологу Олегу Полумордвинову с группой студентов посчастливилось обнаружить в Неверкинском районе большое количество этих удивительных существ.

«Живут они не более двух месяцев, самки откладывают яйца в основания ослабленных деревьев», - рассказал Олег Полумордвинов.

Личинка жука-оленя развивается от четырех до шести лет, потом на свет появляются крупные крылатые насекомые. Голова каждого самца украшена мощными клешнями, очень похожими на рога оленя, отсюда и соответствующее название.

Ученые надеются, что десять завезенных самцов и десять самок успеют оставить потомство и помогут восполнить утерянную популяцию.

«Просим граждан Пензы не губить этих жуков, а возвращать на деревья, если они встретятся», - уточнил Олег Полумордвинов.

Кстати, для человека жуки-олени совершенно безопасны, если конечно не совать пальцы в рога самцов.

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