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Общество | До конца недели в Пензе у жителей около 400 домов появится горячая вода

04.07.2017|17:24
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Во вторник, 4 июля, комиссия во главе с мэром Пензы Виктором Кувайцевым проверила, как ПАО «Т Плюс» ведет земляные работы.

В первую очередь был осмотрен объект на улице Каракозова, 44д, где идет устранение порывов, возникших в результате плановых гидравлических испытаний. Из-за износа сетей и большого количества порывов было решено переложить участок трубопровода.

От источника теплоснабжения запитаны 232 жилых дома и ряд социальных объектов. Работы подходят к завершению, система заполняется водой. Ресурсоснабжающая компания планирует восстановить горячее водоснабжение к концу недели.

В маршрут объезда вошла и улица Ново-Черкасская, 5, где проводится капитальный ремонт теплотрассы. Перекладка сетей должна быть завершена в первой декаде августа.

«Объемы работ внушительные, а принимаемые меры необходимы для того, чтобы без проблем войти в новый отопительный сезон. Но жители города не должны испытывать дискомфорт. Поэтому нужно найти техническое решение, чтобы до момента завершения капремонта сетей обеспечить потребителей горячей водой», - обратился к представителям ПАО «Т Плюс» Виктор Кувайцев.

«Градоначальник дал указание ускорить темп работ. Кроме того, для пуска теплоносителя сети на данных участках будут соединены перемычкой. Это позволит подать до конца недели горячее водоснабжение примерно в 400 домов», - сообщила пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|04.07.2017 17:53|

Не верю! Постоянно переносят сроки!

Гость|04.07.2017 17:54|

Так сколько же домов без горячей воды, 232 или 400??

Гость|04.07.2017 17:58|

Не верю ! У нас ее с начала мая нет !

Гость|04.07.2017 18:31|

выполнив работы на одном из участков будет возможность подать ГВС в 400 ж/д

Гость|04.07.2017 18:43|

Не верю

Гость|04.07.2017 18:45|

Латают дырки и порывы. А что будет зимой? Кто ответит?

Гость|04.07.2017 18:48|

Когда на Минской появится вода, каждую неделю на 5 дней сроки переносят, вчера вышел очередной срок и молчок!

Гость|04.07.2017 19:09|

на минской горячая вода в 12:00 официально появилась http://open-penza.ru/shutdown/?type=4 а на деле хрен

Имя: Гость
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