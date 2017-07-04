04.07.2017 | 17:24

Во вторник, 4 июля, комиссия во главе с мэром Пензы Виктором Кувайцевым проверила, как ПАО «Т Плюс» ведет земляные работы.

В первую очередь был осмотрен объект на улице Каракозова, 44д, где идет устранение порывов, возникших в результате плановых гидравлических испытаний. Из-за износа сетей и большого количества порывов было решено переложить участок трубопровода.

От источника теплоснабжения запитаны 232 жилых дома и ряд социальных объектов. Работы подходят к завершению, система заполняется водой. Ресурсоснабжающая компания планирует восстановить горячее водоснабжение к концу недели.

В маршрут объезда вошла и улица Ново-Черкасская, 5, где проводится капитальный ремонт теплотрассы. Перекладка сетей должна быть завершена в первой декаде августа.

«Объемы работ внушительные, а принимаемые меры необходимы для того, чтобы без проблем войти в новый отопительный сезон. Но жители города не должны испытывать дискомфорт. Поэтому нужно найти техническое решение, чтобы до момента завершения капремонта сетей обеспечить потребителей горячей водой», - обратился к представителям ПАО «Т Плюс» Виктор Кувайцев.

«Градоначальник дал указание ускорить темп работ. Кроме того, для пуска теплоносителя сети на данных участках будут соединены перемычкой. Это позволит подать до конца недели горячее водоснабжение примерно в 400 домов», - сообщила пресс-служба администрации Пензы.