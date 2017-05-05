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Общество | Жители поселка Лесного обсудили строительство нового водопровода

05.05.2017|12:33
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Вечером в четверг, 4 мая, в поселке Лесном прошел сход жителей. На нем обсуждалось создание в этом микрорайоне Пензы системы водоснабжения.

Начальник Управления градостроительства и архитектуры города Магомед Агамагомедов рассказал о том, что проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Для обеспечения стабильного водоснабжения микрорайона предусмотрено сооружение насосной станции.

«Руководством города и области принято решение о строительстве сетей водоснабжения в поселке Лесном в 2017 году», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Напомним: создание магистральной водопроводной сети до Лесного включено в подпрограмму «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы», которая, в свою очередь, является разделом муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы».

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