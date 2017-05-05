05.05.2017 | 12:32

Прокуратура Земетчинского района выявила нарушение в деятельности администрации Ушинского сельсовета, касающееся соблюдения порядка использования муниципального имущества.

По делу было установлено, что сельсовет передал сельскохозяйственному производственному обслуживающему кооперативу «Источник» в безвозмездное пользование артезианскую скважину БР-15 и 9-метровую водопроводную башню. Данными объектами кооператив пользуется более пяти лет.

«При этом соответствующий договор не заключался, процедура проведения конкурса или аукциона на право заключения договора не проводилась. Каких-либо денежных средств за пользование муниципальным имуществом в администрацию Ушинского сельсовета не поступало», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге орган местного самоуправления обязали принять меры по использованию имущества в соответствии с законными требованиями.

«В настоящее время администрация Ушинского сельсовета готовит документы для проведения аукциона», - резюмировала Светлана Артамонова.