05.05.2017 | 12:32

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции подвели итоги профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием мототранспортных средств.

За время рейда, который проходил в среду, 3 мая, инспекторы выявили 73 нарушения правил дорожного движения мотоциклистами, при этом восемь единиц транспорта были помещены на спецстоянку. Также трое водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

«При движении на двухколесном транспорте используйте средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку). Помните, что любая неисправность или оплошность при управлении транспортным средством может привести к непоправимым последствиям», - обратились к водителям в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД по Пензенской области.

Напомним: 30 апреля в Мокшанском районе произошла авария, унесшая жизнь 52-летнего мотоциклиста.

2 мая на улице Луначарского в результате аварии пострадал 26-летний водитель мотоцикла Kawasaki и его 18-летняя пассажирка.