Сотрудники пензенской Госавтоинспекции подвели итоги профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием мототранспортных средств.
За время рейда, который проходил в среду, 3 мая, инспекторы выявили 73 нарушения правил дорожного движения мотоциклистами, при этом восемь единиц транспорта были помещены на спецстоянку. Также трое водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.
«При движении на двухколесном транспорте используйте средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку). Помните, что любая неисправность или оплошность при управлении транспортным средством может привести к непоправимым последствиям», - обратились к водителям в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД по Пензенской области.
Напомним: 30 апреля в Мокшанском районе произошла авария, унесшая жизнь 52-летнего мотоциклиста.
2 мая на улице Луначарского в результате аварии пострадал 26-летний водитель мотоцикла Kawasaki и его 18-летняя пассажирка.
Трезвым на мотоцикле ездить страшно.