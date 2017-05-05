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Общество | В Пензе торговали «Боярышником», а в Каменке - водкой с поддельными марками

05.05.2017|13:35
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В среду, 3 мая, специалисты Министерства сельского хозяйства Пензенской области выявили два факта незаконной реализации алкогольной продукции.

В магазине на улице Фурманова в Пензе шла бойкая торговля спиртосодержащей настойкой «Боярышник».

В Каменском районе рабочая группа зафиксировала продажу водки «Белая береза». Полулитровая бутылка сорокаградусного напитка реализовывалась за 200 рублей. Однако у продавца отсутствовала лицензия на торговлю спиртным, а на бутылках «Белой березы» были наклеены поддельные спецмарки.

«Информация по нарушениям в оперативном режиме направлена в территориальные отделения полиции», - сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

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