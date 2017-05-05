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Общество | В Пензе 800 учеников школы № 58 выстроились в форме солнца

05.05.2017|10:52
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В четверг, 4 мая, учащиеся школы № 58 Пензы поддержали акцию казанской школы № 23 и провели фотофлешмоб под названием «Мы - наследники Великой Победы!», приуроченный к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На пришкольной территории 800 учеников образовали живую фигуру, изображающую солнце, которое является символом мира, добра, надежды.

«Эта фотография войдет в памятный фотоколлаж ассоциированных школ ЮНЕСКО как подтверждение того, что память объединяет и не дает забыть нам, что мы - наследники», - сообщается на сайте учебного заведения.

Источник — Фото СОШ № 58 г. Пензы
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