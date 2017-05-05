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Общество | В области выявлены грубые нарушения при расселении аварийного фонда

05.05.2017|09:42
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Прокуратура Пензенской области выявила грубейшие нарушения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, сопровождавшие каждый этап реализации программ.

«Так, большая часть домов признаны аварийными с нарушениями порядка, уполномоченными лицами допускается принятие необоснованных заключений по результатам оценки технического состояния жилых зданий», - сообщила старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

Сроки расселения домов, которые не вошли в адресные программы, устанавливались произвольно, без учета их опасности для жизни и здоровья людей.

Кроме того, жилье закупалось без конкурсов, аукционные документы составлялись под конкретных лиц, земельные участки использовались не по целевому назначению, строительство велось самовольно, дома вводились в эксплуатацию в недостроенном виде.

В текущем году зафиксировано уже 85 нарушений, внесено 33 представления, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях. Помимо этого, продолжается расследование 2 уголовных дел, возбужденных в связи с недопустимым качеством жилья в двух муниципальных образованиях.

Из-за несвоевременных действий органов государственной власти и местного самоуправления граждане, несогласные с характеристиками предоставляемых им взамен квартир, вынуждены по нескольку лет проживать в недопустимых условиях.

11 мая сложившаяся ситуация будет обсуждаться на совещании руководителей правоохранительных органов области с участием губернатора.

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Гость|05.05.2017 09:56|

Ай-ай-ай, ну кто бы мог подумать?

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