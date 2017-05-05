05.05.2017 | 09:11

Долгожданное тепло наступило, а это значит, что в ближайшее время на всех асфальтовых площадках страны появятся красочные рисунки. Сеть магазинов «Канцлер» приглашает юных творцов за летним настроением и радужными мелками от ТМ «Мульти-Пульти», предназначенными специально для рисования на асфальте.

Асфальтовый мел тверже обычного, а значит, удобнее для игр на улице. Мел «Енот в Австралии» изготовлен из натуральных компонентов и нетоксичен.

В ассортименте сети магазинов «Канцлер» представлены наборы по 4, 5, 6, 7 и 9 цветов. А для дружной компании маленьких художников здесь найдется и удобный формат упаковки: пластиковое ведерко с набором 25 мелков пяти цветов (по 5 мелков каждого цвета): зеленый, голубой, желтый, красный и белый.

Собирая продукцию «Мульти-Пульти», малыши могут следить за передвижениями героя, узнавать новые интересные факты о континентах и странах, а также получать полезные советы и идеи для творчества. Информация на упаковке подскажет, как создать первые шедевры, и ответит на вопросы маленьких почемучек.

Кроме этого, приобретая товары под маркой «Мульти-Пульти», покупатели участвуют в добром начинании. Средства с покупки каждой упаковки продукции ТМ «Мульти-Пульти» перечисляются в Благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Задача марки объяснить детям, что помощь и взаимовыручка - лучшее проявление человечности.

Большая часть товаров «Мульти-Пульти» производится в России, что гарантирует высокое качество продукции и разумную цену.