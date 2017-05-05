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Общество | На портале «ПензаИнформ» выбирают ведущего для программы «Тин-клуб»

05.05.2017|10:00
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В пятницу, 5 мая, в 0:00 на портале «ПензаИнформ» стартовал финальный этап конкурса «Лучший ведущий рубрики «В гостях у…» от программы «Тин-клуб».

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений Пензы: гимназий № 1, 4, 53, школ № 17, 32, 40, 65, 68, 73, кадетской школы № 46. Их фото представлены на странице для голосования.

Главный приз достанется тому, кто наберет максимальное количество голосов. Победитель конкурса пополнит ряды ведущих тележурнала для подростков «Тин-клуб», получит грамоту и памятные сувениры.

«Для голосования необходимо зарегистрироваться на сайте или войти через учетную запись в одной из социальных сетей. Голосовать с одного ника и IP-адреса можно один раз в сутки», - сообщила специалист по связям с общественностью ИА «ПензаИнформ» Юлия Бутусова.

Голосование завершится 21 мая в 23:59.

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