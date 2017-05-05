05.05.2017 | 09:07

В четверг, 4 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход строительства детского сада в микрорайоне Заря.

В настоящее время на объекте оштукатуривают стены третьего этажа, ведется устройство внутренних инженерных коммуникаций, а также выполняются электромонтажные работы. Кроме того, идет подготовка под благоустройство.

Мэр подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы закончить строительно-монтажные работы раньше установленного срока.

«Это даст нам возможность до сентября укомплектовать объект всем необходимым оборудованием и в сентябре принять детишек, живущих в этом микрорайоне», - пояснил Виктор Кувайцев.

На данный момент кровля готова на 70%. К 15 мая планируется установить все оконные конструкции, сообщили в пресс-службе городской администрации.