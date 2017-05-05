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Общество | К 15 мая в детском саду в Заре установят все оконные конструкции

05.05.2017|09:07
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В четверг, 4 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход строительства детского сада в микрорайоне Заря.

В настоящее время на объекте оштукатуривают стены третьего этажа, ведется устройство внутренних инженерных коммуникаций, а также выполняются электромонтажные работы. Кроме того, идет подготовка под благоустройство.

Мэр подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы закончить строительно-монтажные работы раньше установленного срока.

«Это даст нам возможность до сентября укомплектовать объект всем необходимым оборудованием и в сентябре принять детишек, живущих в этом микрорайоне», - пояснил Виктор Кувайцев.

На данный момент кровля готова на 70%. К 15 мая планируется установить все оконные конструкции, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Гость|05.05.2017 09:31|

penzainform.ru писал(a):

К 15 мая планируется установить все оконные конструкции, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Первый комментарий пресс-службы городской администрации возглавляемой госпожой Резеповой после возбуждения уголовного дела в отношении зам. председателя Пензенской гордумы.

Как всегда в тему.

Гость|05.05.2017 09:55|

Гость писал(a):

Первый комментарий пресс-службы городской администрации возглавляемой госпожой Резеповой после возбуждения уголовного дела в отношении зам. председателя Пензенской гордумы.

Как всегда в тему.

А при чем тут это? Вообще-то у Думы есть свой пресс-секретарь, вот пусть он и комментирует

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