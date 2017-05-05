05.05.2017 | 10:59

В пятницу, 5 мая, глава Пензы Валерий Савельев прокомментировал ситуацию, связанную с возбуждением уголовного дела в отношении зампреда Пензенской городской думы Георгия Тюрина. Напомним: ему инкриминируется покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.

«Этот факт явился для нас полной неожиданностью, он крайне неприятен, но наша позиция в данном вопросе однозначна: если человек виновен, он должен понести наказание.

Я против коррупции! Закон един для всех. Если человек замешан в коррупции, он должен нести ответственность, предусмотренную российским законодательством.

Считаем необходимым отметить, что виновным в совершении уголовного преступления может признать только суд. Уверен, что следственные органы и судебные инстанции разберутся в деле и установят степень вины подозреваемого», - говорится в сообщении главы города.