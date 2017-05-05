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Общество | 13 мая пензенцев пригласили на медицинскую акцию «День психиатра»

05.05.2017|17:24
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В субботу, 13 мая, в Пензенской областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова пройдет акция «День психиатра».

С пятницы, 5 мая, открыта предварительная запись как ко взрослым, так и к детским врачам-психиатрам. Кроме того, пензенцы могут попасть на прием к главному внештатному психиатру регионального министерства здравоохранения Вячеславу Белоусову.

Прием специалистов будет осуществляться с 8:00 до 14:00 в диспансерном психиатрическом отделении (корпус № 15), расположенном на улице Лермонтова, 28.

Каждый желающий может получить специализированную психиатрическую помощь при наличии расстройств, проконсультироваться у психиатра по вопросам наличия психоэмоциональных, депрессивных и иных нарушений у детей и подростков и при необходимости побеседовать с медицинским психологом.

«Записаться на прием можно по телефону регистратуры 54-75-98, используя электронную запись на портале http://penzadoctor.ru/, непосредственно на сайте ГБУЗ «ОПБ им. К. Р. Евграфова». Также возможно самообращение без предварительной записи», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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