04.05.2017 | 13:22

2 мая в Пензенской области, на всей территории Куйбышевской железной дороги, стартовала акция «Внимание - дети!», которая будет проходить в течение месяца.

Мероприятие проводится в целях предупреждения случаев травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта в период летних каникул и закрепление у школьников навыков безопасного поведения.

«Железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами», - сообщили в пресс-службе Пензенского региона КбшЖД.

Также в учебных заведениях школьников познакомят с особенностями железнодорожного транспорта и основными правилами личной безопасности.

Кроме того, на вокзалах и предприятиях, закрепленных за Пензенским регионом КбшЖД, пройдут уроки-экскурсии, на которых детям и их родителям расскажут о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на железной дороге.