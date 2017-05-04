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Общество | В Пензенской области будут чествовать выдающихся жителей микрорайонов

04.05.2017|11:02
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Встречи представителей органов власти с жителями возобновятся на системной основе. Соответствующее поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По его мнению, неформальное общение позволит максимально эффективно выстраивать диалог с обществом.

«Проведение, например, Дня улицы или Дня соседей - хорошая традиция, это возможность пообщаться с жителями, вместе обсудить актуальные вопросы по развитию территорий, а для пензенцев - высказать свои пожелания представителям власти», - отметил губернатор.

Глава региона также предложил включать в распорядок встреч-консультаций небольшие концертные программы, в которых могли бы быть задействованы местные творческие коллективы. Областным и городским ансамблям с этой целью следует чаще выезжать в районы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«На мероприятиях надо чествовать выдающихся жителей микрорайона - врачей, учителей, работников жилищно-коммунального хозяйства, передовиков производства, социально ответственных пензенцев. Ведь зачастую мы живем и не знаем, кто наши соседи», - заключил Иван Белозерцев.

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Гость|04.05.2017 11:17|

Микрорайонов?

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