04.05.2017 | 11:04

Региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования обратилось к пензенским водителям с просьбой быть внимательнее в связи с сезонным повышением миграционной активности диких животных.

Лоси, кабаны и косули будут чаще выходить на автомобильные магистрали, особенно в утренние и вечерние часы. Так, в мае 2016 года произошло более 10 ДТП с участием диких копытных.

«Во избежание наезда на животных охотуправление рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, особенно на автодорогах, проходящих вблизи лесных массивов», - сообщили в пресс-службе минлесхоза.

Автолюбителям также стоит помнить, что за уничтожение охотничьих ресурсов по неосторожности придется заплатить. Так, за лося нужно будет отдать 40 000 рублей, за кабана – 15 000, за косулю - 20 000.