04.05.2017 | 09:11

В среду, 3 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход работ на строительной площадке школы № 14 на улице Шевченко/Новый Кавказ.

В преддверии конкурса «Лучший по профессии», в котором 11 мая будут соревноваться плиточники-отделочники, здесь в ближайшее время должны доделать входную группу.

На объекте уже заложен фундамент, выложена кирпичная кладка стен трех этажей, имеются парапеты и вентиляционные короба, смонтированы плиты перекрытия, установлены окна.

Кроме того, уже закончены работы по прокладке дренажа, наружных сетей дождевой канализации, грузоподъемного лифта для инвалидов, заземления металлоконструкций и вентшахт, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В настоящее время ведутся работы по устройству кровли, монтажу внутренних инженерных сетей, а также облицовка плиткой стен и полов, утепление фасада здания и чистовая отделка», - перечислил руководитель строительной организации Владимир Савинкин.

Виктор Кувайцев в свою очередь отметил, что строительство идет в соответствии с графиком, значит, объект можно будет сдать в установленный срок.

Напомним: новую школу планируют открыть к 1 сентября 2017 года. В нее подано уже 180 заявлений от родителей детей.