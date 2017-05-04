04.05.2017 | 18:09

Представления «Евроцирка» пользуются в Пензе успехом: билеты на несколько предстоящих выступлений уже раскуплены.

Шапито расположилось у торгово-развлекательного центра «Коллаж». Труппа представляет программу, которая сейчас считается одной из сильнейших в стране. В ней сумели объединить самые разные жанры - подчас неожиданным образом. Например, в роли канатоходца выступает козлик. А подобного номера со львами в России не делает больше никто: хищники катаются по арене на лошадях.

Всех секретов представители «Евроцирка» не раскрывают, ведь тогда смотреть будет неинтересно. Но говорят, что порадуют и разнообразными номерами с животными, акробатами и жонглерами. А главное, здесь присутствует его величество трюк.

Программе рукоплескали уже в нескольких российских городах. Пензенцы тоже тепло приняли циркачей.

«Превзошли все ожидания, просто превосходно!» - поделилась одна из зрительниц.

«Таких эмоций я не испытывала ни в одном цирке», - согласилась еще одна пензячка.

«Всем желаю побывать на этом представлении!» - добавил юный горожанин.

«Евроцирк» прогостит в Пензе до 21 мая.