03.05.2017 | 14:45

В Пензенской области прекращена деятельность четырех религиозных организаций свидетелей Иеговы.

Такое решение приняли в региональном управлении министерства юстиции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ и на основании резолютивной части решения Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года, согласно которому организация свидетелей Иеговы признана экстремистской, ее деятельность на территории России запретили.

Ликвидированы две местные организации свидетелей Иеговы, зарегистрированные в Пензе («Арбеково» и «Центральная»), а также в Заречном и Никольске.

«Документы направлены в Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц», - сообщили в региональном управлении министерства юстиции.