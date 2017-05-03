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Общество | В Пензенской области ликвидировали 4 организации свидетелей Иеговы

03.05.2017|14:45
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В Пензенской области прекращена деятельность четырех религиозных организаций свидетелей Иеговы.

Такое решение приняли в региональном управлении министерства юстиции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ и на основании резолютивной части решения Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года, согласно которому организация свидетелей Иеговы признана экстремистской, ее деятельность на территории России запретили.

Ликвидированы две местные организации свидетелей Иеговы, зарегистрированные в Пензе («Арбеково» и «Центральная»), а также в Заречном и Никольске.

«Документы направлены в Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц», - сообщили в региональном управлении министерства юстиции.

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Гость|03.05.2017 15:30|

бред какой-то

Гость|03.05.2017 15:32|

а когда ЗАО РПЦ запретят?

А то слишком много они уже из бюджета высосали!

Гость|03.05.2017 15:36|

Иеговы на вас нет.

Гость|03.05.2017 15:37|

А мне они нравились, всегда такие приветливые и общительные

Гость|03.05.2017 15:38|

Ну наконец то.теперь заживем!

Гость|03.05.2017 15:41|

А в ФАС "Иеговисты" обращаться не пробовали? Ларёчникам вроде как помогли.

Имя: Гость
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