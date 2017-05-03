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Общество | Ученики школы № 65 поздравляют ветеранов Великой Отечественной

03.05.2017|16:42
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Акция «Поздравь ветерана» шагает по Первомайскому району Пензы. Учащиеся школы № 65 вместе с педагогом в преддверии Дня Победы пришли в гости к Марии Воробьевой, одной из немногих жительниц города, помнящих страшные события Великой Отечественной войны.

Волонтеры из младших классов к этому визиту готовились: сами создавали памятные открытки, учили старые фронтовые песни, стихи.

Организатор мероприятия - центр социальной помощи семье и детям Первомайского района Пензы. От него такие поздравления в преддверии 9 Мая получат 15 ветеранов войны.

В ходе встреч ветераны трудового фронта и те, кто участвовал в боевых действиях, рассказывают подрастающему поколению, как ковалась победа над фашизмом и что пришлось пережить в те страшные годы.

Пожалуй, самым запоминающимся событием молодости Марии Воробьевой стало известие о разгроме германских войск.

«Всем барабанили, кричали: «Вставайте, кончилась война!» - рассказала пожилая женщина.

На прощание юные волонтеры исполнили для Марии Георгиевны песню.

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