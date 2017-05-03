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Общество | Травмированные в батутном парке пензенцы добиваются компенсации

03.05.2017|18:03
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Пензенец Анатолий рассказал съемочной группе 11 канала, что получил перелом лодыжки во время прыжка в одном из батутных парков. Всю серьезность положения мужчина понял позже, когда самостоятельно добрался домой, а оттуда уже поехал в травмпункт.

Пострадавший считает, что сотрудники заведения должны информировать посетителей о том, чем чреваты развлечения на натянутой сетке.

«Дали листочек, куда я вписал имя ребенка и свое. Никакого договора не было», - рассказал мужчина.

Анатолий не единственный пострадавший. С сыном Натальи несчастный случай произошел еще в прошлом году. 17-летний юноша получил компрессионный перелом позвоночника после прыжка в так называемую поролоновую яму.

«Они посещали это место трижды, ни разу с них не спросили письменного согласия родителей. Просто показали, где расписаться. Инструктаж занял 24 секунды. Разминки не было», - заявила Наталья.

Женщина детально изучила записи с камер видеонаблюдения и обратила внимание, что во время прыжка инструктор отвернулся от ребят и не следил за тем, что происходит с клиентами. Суд, куда с гражданским иском обратилась мама подростка, встал на сторону пострадавших.

Супруга Анатолия попыталась уладить дело, не доводя до процесса. Но разговор с хозяином батутного парка не заладился.

«Выплачивать ничего не собираются, мы сами виноваты, что сломали ногу», - передал слова руководителя Анатолий.

Эта сфера оказания развлекательно-экстремальных услуг в настоящее время практически не подлежит контролю.

«За безопасность аттракциона полностью отвечают организаторы. Нет такой компании в Пензе, которая проверяла бы их деятельность», - уточнила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

И все же по письменному обращению граждан сотрудники регионального управления Роспотребнадзора могут провести проверку. Обращают внимание не только на то, как обрабатываются поверхности батутов, но и на наличие информационных стендов, предупреждающих о возможных опасностях в работе аттракциона.

Предприниматель пока ситуацию не комментирует.

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Гость|03.05.2017 18:54|

Никто этого Анатолия насильно на батут не засаживал что бы он там скакал как лось, без соответствующей физической подготовки! С дивана встал и сразу на батут...Вообще-то ещё голову надо иметь на плечах, на всякий случай....

Гость|03.05.2017 18:58|

По дури можно и @ сломать!

Гость|03.05.2017 19:06|

Гость|03.05.2017 18:54|

Никто этого Анатолия насильно на батут не засаживал что бы он там скакал как лось, без соответствующей физической подготовки! С дивана встал и сразу на батут...Вообще-то ещё голову надо иметь на плечах, на всякий случай....

Гость|03.05.2017 18:58|

По дури можно и @ сломать!

не всем же быть такими умными как вы?суд должен быть на стороне этих людей пострадавших!а таким комментаторам как вы...не зарекайтесь..вдруг не все умные из вашей родни или ваших знакомых?вы разве им тоже самое скажете?

Гость|03.05.2017 19:18|

Гость писал(a):

.вдруг не все умные из вашей родни или ваших знакомых?вы разве им тоже самое скажете?
А вдруг ваши знакомые или родня окажутся владельцами подобного аттракциона, вы им тоже самое скажете?

Гость|03.05.2017 19:33|

да че мусолить, сам мужик виноват.

Гость|03.05.2017 19:38|

Гость писал(a):

да че мусолить, сам мужик виноват.
типичное мнение раба.

Гость|03.05.2017 19:38|

Бред какой-то...ну сиди дома Анатолий и не выходи никуда, а то вдруг кирпич на голову упадет, машиной собьет...от этого никто и нигде не застрахован, причем тут парк...

Гость|03.05.2017 19:44|

ЭТО ПРОСТО СЛУЧАЙНОСТЬ А ТАК НАС ЭТИ НЕПРИЯТНОСТИ ВЕЗДЕ ПОДСТЕРЕГАЮТ. А СКОЛЬКО НА УЛИЦЕ ПАДАЮТ И ЛОМАЮТСЯ

Гость|03.05.2017 19:51|

penzainform.ru писал(a):

Пострадавший считает, что сотрудники заведения должны информировать посетителей о том, чем чреваты развлечения на натянутой сетке.
с какой стати??? если я поеду кататься на катере и прыгну в воду...то что...меня должны были информировать что я утону???

Так не прыгай...а так получается пришли два парня...один спортом занимается...плавает-прыгает и т.д...а второй с дивана не встаёт и пиво пьёт...Ну понятно же что второй чего то себе отобьёт...Его предупреждали об этом? да...и что значит инструктаж длился 24 секунды???? а сколько надо??? час? пять часов? и экзамены принимать...так что ли? Не можешь - не берись...

Гость|03.05.2017 19:53|

Гость писал(a):

да...и что значит инструктаж длился 24 секунды???? а сколько надо??? час? пять часов?
действительно...а в чем вообще инструктаж должен состоять??? они же не с самолёта прыгают...сказали - соберись, руками не маши и будь осторожен...вот и весь инструктаж...я когда на даче прыгаю в стог с сеном инструктаж вообще не прохожу...

Гость|03.05.2017 19:59|

ответственность то за происходящее на аттракционе несет владелец, как ни крути

Гость|03.05.2017 20:00|

penzainform.ru писал(a):

но и на наличие информационных стендов, предупреждающих о возможных опасностях в работе аттракциона.
они кем то утверждены? сам текст...форма подачи информации и т.д. нет...Так как ни каких дополнительных условий, так как вот эти стенды и прочая для ведения этого бизнеса не требуется...Если бы они прыгали со стометровой вышки - тогда базара нет...а прыжки в бассейн с поролоновыми шариками не является травмоопасным мероприятием и ни каких стендов, инструктажей, тренировок и т.п не требуется...ну тогда и не о чем говорить...А так получается подавится ребёнок соской - давайте посадим производителя потому что он инструкцию как правильно сосать соску не выдал и инструктаж с младенцем не провел...

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