03.05.2017 | 18:03

Пензенец Анатолий рассказал съемочной группе 11 канала, что получил перелом лодыжки во время прыжка в одном из батутных парков. Всю серьезность положения мужчина понял позже, когда самостоятельно добрался домой, а оттуда уже поехал в травмпункт.

Пострадавший считает, что сотрудники заведения должны информировать посетителей о том, чем чреваты развлечения на натянутой сетке.

«Дали листочек, куда я вписал имя ребенка и свое. Никакого договора не было», - рассказал мужчина.

Анатолий не единственный пострадавший. С сыном Натальи несчастный случай произошел еще в прошлом году. 17-летний юноша получил компрессионный перелом позвоночника после прыжка в так называемую поролоновую яму.

«Они посещали это место трижды, ни разу с них не спросили письменного согласия родителей. Просто показали, где расписаться. Инструктаж занял 24 секунды. Разминки не было», - заявила Наталья.

Женщина детально изучила записи с камер видеонаблюдения и обратила внимание, что во время прыжка инструктор отвернулся от ребят и не следил за тем, что происходит с клиентами. Суд, куда с гражданским иском обратилась мама подростка, встал на сторону пострадавших.

Супруга Анатолия попыталась уладить дело, не доводя до процесса. Но разговор с хозяином батутного парка не заладился.

«Выплачивать ничего не собираются, мы сами виноваты, что сломали ногу», - передал слова руководителя Анатолий.

Эта сфера оказания развлекательно-экстремальных услуг в настоящее время практически не подлежит контролю.

«За безопасность аттракциона полностью отвечают организаторы. Нет такой компании в Пензе, которая проверяла бы их деятельность», - уточнила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

И все же по письменному обращению граждан сотрудники регионального управления Роспотребнадзора могут провести проверку. Обращают внимание не только на то, как обрабатываются поверхности батутов, но и на наличие информационных стендов, предупреждающих о возможных опасностях в работе аттракциона.

Предприниматель пока ситуацию не комментирует.