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Общество | После фейерверка 9 мая пензенцев доставит домой общественный транспорт

03.05.2017|11:35
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Во вторник, 9 мая, после завершения праздничного фейерверка пензенцы смогут добраться до дома на 48 автобусах и троллейбусах. Они будут поданы на улицу Суворова - в район Юбилейной площади.

В Арбеково по проспекту Строителей можно будет добраться на двух троллейбусах № 7, трех автобусах № 82с, трех автобусах № 54. В том же направлении, но по проспекту Победы поедут два троллейбуса № 6 и три автобуса № 66. Через улицу Ленина в Арбеково отправятся два автобуса № 70.

В сторону аэропорта с улицы Суворова поедут два троллейбуса № 7, два автобуса № 54 и два автобуса № 66.

В Кривозерье пензенцев повезут два троллейбуса № 6.

До Западной Поляны можно будет доехать на двух автобусах № 30.

В Засурье отправится один автобус № 99, на ГПЗ-24 - один автобус № 82с.

На Российскую улицу можно будет добраться на четырех маршрутках № 89 и трех автобусах № 70, на Зеленодольскую - на четырех маршрутках № 34.

В Ухтинку поедут четыре маршрутки № 5, на улицу Егорова - четыре маршрутки № 63.

В поселок Нефтяник пензенцев отвезут один автобус среднего класса и одна маршрутка № 25.

«Автобусы малого класса 9 мая будут работать в обычном режиме до 23:00», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города.

Напомним: в 2017 году пензенцы будут смотреть салют в честь Дня Победы не на набережной Суры, а с Юбилейной площади. При этом залпы будут раздаваться со смотровой площадки, расположенной на улице Мира.

Фейерверк состоится в 22:00.

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Гость|03.05.2017 12:23|

penzainform.ru писал(a):

на ГПЗ-24 - один автобус № 82с.
Сурово, чо...

Гость|03.05.2017 12:29|

Гость писал(a):

на ГПЗ-24 - один автобус № 82с.

Сурово, чо...

Пешая прогулка ещё не кому не повредила.

Гость|03.05.2017 12:35|

Гость писал(a):

на ГПЗ-24 - один автобус № 82с.
Мы вас предупредили...

Гость|03.05.2017 12:39|

Гость писал(a):

Мы вас предупредили...
Все на своих авто приедут. Для малой части - автобус понадобится.

Имя: Гость
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