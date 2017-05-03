03.05.2017 | 11:35

Во вторник, 9 мая, после завершения праздничного фейерверка пензенцы смогут добраться до дома на 48 автобусах и троллейбусах. Они будут поданы на улицу Суворова - в район Юбилейной площади.

В Арбеково по проспекту Строителей можно будет добраться на двух троллейбусах № 7, трех автобусах № 82с, трех автобусах № 54. В том же направлении, но по проспекту Победы поедут два троллейбуса № 6 и три автобуса № 66. Через улицу Ленина в Арбеково отправятся два автобуса № 70.

В сторону аэропорта с улицы Суворова поедут два троллейбуса № 7, два автобуса № 54 и два автобуса № 66.

В Кривозерье пензенцев повезут два троллейбуса № 6.

До Западной Поляны можно будет доехать на двух автобусах № 30.

В Засурье отправится один автобус № 99, на ГПЗ-24 - один автобус № 82с.

На Российскую улицу можно будет добраться на четырех маршрутках № 89 и трех автобусах № 70, на Зеленодольскую - на четырех маршрутках № 34.

В Ухтинку поедут четыре маршрутки № 5, на улицу Егорова - четыре маршрутки № 63.

В поселок Нефтяник пензенцев отвезут один автобус среднего класса и одна маршрутка № 25.

«Автобусы малого класса 9 мая будут работать в обычном режиме до 23:00», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города.

Напомним: в 2017 году пензенцы будут смотреть салют в честь Дня Победы не на набережной Суры, а с Юбилейной площади. При этом залпы будут раздаваться со смотровой площадки, расположенной на улице Мира.

Фейерверк состоится в 22:00.