03.05.2017 | 14:15

Пенза присоединилась к международной акции в память о погибших три года назад в Одессе.

Напомним: тогда украинские националисты подожгли Дом профсоюзов, в результате чего сгорели или разбились, выпав из окон, десятки человек. Жертв трагедии вспоминали в Праге, Берлине, Афинах, Барселоне и других городах Европы. Пензенцы же собрались у памятника Борцам революции на Советской площади, где зажгли свечи.

«Пожар в Доме профсоюзов стал точкой невозврата для тех, кто, подняв фашистские знамена, добивал палками выпавших из горящих окон людей», - подчеркнул участник акции Сергей Носко.

«Эти события в памяти постоянно, так как по телевидению часто показывают ролики, до сих пор пытаются найти виновных», - отметила участница акции Ольга Должикова.

В завершение мероприятия пензенцы возложили цветы к монументу.