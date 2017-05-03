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Общество | Пензенцы почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов

03.05.2017|14:15
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Пенза присоединилась к международной акции в память о погибших три года назад в Одессе.

Напомним: тогда украинские националисты подожгли Дом профсоюзов, в результате чего сгорели или разбились, выпав из окон, десятки человек. Жертв трагедии вспоминали в Праге, Берлине, Афинах, Барселоне и других городах Европы. Пензенцы же собрались у памятника Борцам революции на Советской площади, где зажгли свечи.

«Пожар в Доме профсоюзов стал точкой невозврата для тех, кто, подняв фашистские знамена, добивал палками выпавших из горящих окон людей», - подчеркнул участник акции Сергей Носко.

«Эти события в памяти постоянно, так как по телевидению часто показывают ролики, до сих пор пытаются найти виновных», - отметила участница акции Ольга Должикова.

В завершение мероприятия пензенцы возложили цветы к монументу.

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