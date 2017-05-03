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Общество | Пензенские полицейские будут патрулировать улицы на мотоциклах

03.05.2017|18:07
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Отныне пензенские улицы будут патрулировать инспекторы на мотоциклах. У сотрудников ГАИ появились два BMW.

«Стаж вождения мотоцикла у меня около 10 лет, в ГАИ я работаю 13. Прошел обучение с инструктором», - рассказал инспектор ДПС Дмитрий Храмов.

Импортные мотоциклы, так же как и новые российские УАЗы, полицейские получили на площади Ленина. Там прошел традиционный общегородской строевой смотр в преддверии Дня Победы.

Сотрудники различных подразделений МВД, работники частных охранных предприятий и представители добровольных народных дружин выстроились ровными рядами.

Начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев предупредил, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратными.

Лучшим сотрудникам полиции, ЧОПов и народных дружин вручили грамоты и подарки. После этого люди в погонах отправились охранять правопорядок на пензенских улицах.

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Гость|03.05.2017 18:49|

А где люлька?

Гость|03.05.2017 19:01|

2 мотоцикла всего?хе хе)))

Гость|03.05.2017 19:05|

долой хрустов без номеров с дорог! На органы их все!

Гость|03.05.2017 19:17|

Теперь точно ночью не дадут спать спокойно.

Гость|03.05.2017 19:36|

Гость писал(a):

долой хрустов без номеров с дорог! На органы их все!
так они друг другу на органы идут.. простым работягам не достается

Гость|03.05.2017 19:47|

Мусора хрусты я уссываюсь.

Гость|03.05.2017 20:02|

Лет тридцать назад было подобное новаторство -на мотоциклах за пацанами, так в результате погонь этих только парней молодых положили не один десяток. Что , история ничему не учит?

Гость|03.05.2017 20:03|

И ремонтировать за свои деньги будут:)

Зимой тоже ездить будут?

Имя: Гость
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