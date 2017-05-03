Отныне пензенские улицы будут патрулировать инспекторы на мотоциклах. У сотрудников ГАИ появились два BMW.
«Стаж вождения мотоцикла у меня около 10 лет, в ГАИ я работаю 13. Прошел обучение с инструктором», - рассказал инспектор ДПС Дмитрий Храмов.
Импортные мотоциклы, так же как и новые российские УАЗы, полицейские получили на площади Ленина. Там прошел традиционный общегородской строевой смотр в преддверии Дня Победы.
Сотрудники различных подразделений МВД, работники частных охранных предприятий и представители добровольных народных дружин выстроились ровными рядами.
Начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев предупредил, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратными.
Лучшим сотрудникам полиции, ЧОПов и народных дружин вручили грамоты и подарки. После этого люди в погонах отправились охранять правопорядок на пензенских улицах.
А где люлька?